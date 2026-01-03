התקיפה בוצעה לאחר זיהוי פיר בצפון הרצועה שבו הוסתר משגר רקטות שחומש והוכן לשיגור לעבר יישובי הדרום, בניגוד למתווה הפסקת האש

צה״ל תקף לפני זמן קצר בצפון רצועת עזה והשמיד פיר ובו משגר רקטות טעון ומוכן לשיגור לעבר דרום הארץ. על פי הודעת הצבא, הפיר שימש להסתרת משגר רקטות שהיו מוכנות לשיגור והיוו איום מיידי על אזרחי ישראל.

לפי צה״ל, המשגר הושמש וחומש על ידי ארגון הטרור חמאס לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, פעולה המהווה הפרה של הסכם הפסקת האש.

עוד נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הסיכון לפגיעה באזרחים, בהם שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

בשבוע שעבר במהלך פעילות לאיתור אמצעי לחימה במרחב בית חאנון, איתרו הכוחות משגר רקטות טעון ובו חמש רקטות שהיו מוכנות לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל.