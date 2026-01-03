לדבריו, ריכוז הנשק נועד לבסס בלעדיות של המדינה הלבנונית, לקראת המשך יישום התוכנית והדיונים במסגרת מנגנון הפיקוח על הפסקת האש

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר אמש (שישי) כי השלב הראשון בתוכנית הצבא הלבנוני לריכוז הנשק הנמצא בידי חיזבאללה לקראת סיום. לדבריו, שלב זה התמקד באזור שמדרום לנהר הליטאני והושלם, למעט נקודות שנמצאות בשליטה ישראלית. סלאם ציין כי השלבים הבאים בתוכנית צפויים להימשך במהלך השנה האזרחית החדשה.

בריאיון לערוץ המקומי LBCI הדגיש סלאם כי אין כוונה להעביר את הנשק הלבנוני לישראל. לדבריו, בלעדיות הנשק משמעותה ריכוזו בידי מוסדות המדינה הלבנונית בלבד. עוד הוסיף כי להערכתו אין סכנה להסלמה פנימית או לפרוץ לחימה בתוך לבנון.

על רקע הדברים, ועדת הפיקוח על הפסקת האש בצפון, המכונה "המכניזם", צפויה להתכנס ביום רביעי הקרוב. על פי דיווחים, בישיבה צפויים להשתתף נציגים צבאיים מישראל ומלבנון. בנוסף, במהלך השבוע הקרוב צפויה להתקיים ישיבת ממשלה בלבנון, שתדון בדו"ח הצבא הלבנוני בנוגע להתקדמות תהליך פירוק הנשק מדרום לנהר הליטאני.