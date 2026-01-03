חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 03.01.2026 / 19:10

התאונה התרחשה בעקבות התנגשות בין משאית לרכב פרטי בכביש 505, כוחות כיבוי והצלה הוזעקו למקום ופעלו לחילוץ לכודים, כאשר בזירה נקבע מותו של אדם אחד ופצוע נוסף פונה במצב קשה

אדם אחד נהרג ואדם נוסף נפצע באורח קשה בתאונת דרכים קטלנית שאירעה לפני זמן קצר בכביש 505, בעקבות התנגשות בין משאית לרכב פרטי. לוחמי אש ממרחב שומרון של כבאות והצלה לישראל הוזעקו לזירה ופעלו לחילוץ לכודים. עם הגעתם למקום זיהו הלוחמים תאונת דרכים קשה, ביצעו הערכת מצב ראשונית ושללו הימצאות חומרים מסוכנים, ולאחר מכן החלו בפעולות חילוץ הלכוד שנלכד ברכבו. מפקד המשמרת, אופיר לוי, מסר כי עם ההגעה לזירה זוהתה תאונה קטלנית, והחילוץ בוצע באופן מקצועי ומהיר על מנת לאפשר את פינוי הפצועים בהקדם האפשרי לצוותי הרפואה. בכבאות והצלה לישראל חזרו והדגישו את הצורך בנהיגה זהירה, במיוחד לאור תנאי הדרך. לדבריהם, הכבישים עדיין רטובים והראות לקויה, ויש להתאים את הנהיגה לתנאים השוררים במקום.

תגיות: יהודה ושומרון, כביש 505, תאונת דרכים