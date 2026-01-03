נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקיים מסיבת עיתונאים דרמטית, בה חשף פרטים מרכזיים מהפעולה האמריקאית והתוכניות של הממשל ליום שאחרי הפלת שלטון מאדורו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקיים מסיבת עיתונאים ראשונה, אחרי הפלישה הדרמטית אל תוך ונצואלה, וחטיפת שליט המדינה ניקולאס מאדורו. טראמפ שיבח את כוחות הביטחון האמריקאי והכריז על המבצע כהצלחה חסרת תקדים. הנשיא אף חשף כי ארה"ב תשלוט בונצואלה עד לחילופי שלטון תקינים.

הנשיא טראמפ מקיים כעת מסיבת עיתונאים דרמטית בשידור חי, בה הוא חושף את פרטי הפעולה האמריקאית החסרת תקדים בונצואלה, ואת תוכניות הממשל לעתיד.

טראמפ פתח בשבחים רבים לצבא האמריקאי: "זה היה לילה חשוך וקטלני. כיבינו את האורות בקרקאס" התלהב טראמפ.

בנוסף המשיך ושיבח את היכולות האמריקאית, אותן תיאר כייחודיות בכל העולם: "זה היה מבצע צבאי שלא נראה כמותו מאז מחמת העולם השניה. אף לוחם אמריקני לא נהרג. אם הייתם רואים את מה שראיתי אתמול הייתם גאים".

טראמפ חשף כי שליט ונצואלה, ניקולאס מאדורו, נחטף מארמונו הנשיאותי על ידי צוות מוסק של כוח "דלתא", היחידה המיוחדת מהסודיות ביותר של צבא ארצות הברית.

בקשר למאדורו הסביר טראמפ: "הוא היה דיקטטור, וששלח למדינה היפה שלנו סמים ללא הפסקה, הוא נרקו-טרוריסט והוא יפגוש את מלוא עוצמתה של מערכת המשפט האמריקאית".

בנוסף התייחס הנשיא ליום שאחרי מאדורו והסביר: "אנחנו, ארצות הברית תנהל את ונצואלה, עד לבחירות תקיונות והעברת השלטון על פי חוק".

הנשיא הרחיב והסביר כי ארצות הברית אף תפעל לשיפור וניהול שדות הנפט של ונצואלה: "חברות הנפט האמריקניות יכנסו לונצואלה, ויתקנו את המצב".

הנשיא אף הסביר כי במידה וימצאו התנגדות למהלכים אלה, הם יהיו: " מוכנים לתקוף פעם נוספת ותקיפה גדולה אף יותר אם נדרש".

טראמפ המשיך והבהיר: "המבצע הזה צריך לשמש כאזהרה לכל מי שמאיים על ארה"ב. כל הבכירים שנותרו בוונצואלה צריכים לדעת שמה שקרה למאדורו עלול לקרות להם".