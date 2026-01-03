כוחות המשטרה הגיעו לבדיקת רכב לאחר חשד של קצין המתגורר במקום, ובבדיקה התגלה טילים, מקלעים, רימונים ואמל”ח רב. החשדות מצביעים על חפצים שנגנבו מצה”ל

בפעילות משטרתית יזומה במחוז הצפוני, הבוקר (שבת) נחשף מצבור אמצעי לחימה יוצא דופן בתוך רכב ביישוב ראש פינה, בזכות ערנותו של קצין משטרה.

הקצין הבחין ברכב שעורר את חשדו כשהוא חונה בסמוך לשכונת מגורים, והזעיק את הכוחות למקום. לאחר בדיקה ראשונית, הועלתה רמת החשד והזירה נסגרה. במקביל, זומנו צוותי חבלנים להבטחת המקום ולבדיקה יסודית של הרכב.

במהלך הבדיקה התגלו כמויות גדולות של אמצעי לחימה, בהם: טילי כתף מסוגים שונים, מטענים וחומר נפץ, מקלע נגב, נשקים ארוכים ואקדחים שונים, מספר סוגי רימונים ותחמושת רבה.

על פי החשד הראשוני, מרבית האמל"ח נגנב מצה"ל, אך הרקע המדויק והנסיבות נבדקים במסגרת חקירה נרחבת שכוללת את כל כיווני החקירה האפשריים.

משטרת המחוז הצפוני מדגישה כי היא ממשיכה לפעול בנחישות נגד פשיעה חמורה והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים, מתוך מטרה להגן על ביטחון הציבור. במהלך שנת 2025 בלבד, נתפסו במחוז הצפוני מעל 1,000 אמצעי לחימה וסוכלו מספר חוליות חמושות.