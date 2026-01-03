לטענת הקבוצה, מאות עמודי אנשי קשר ותכנים אישיים נשאבו מהמכשיר האישי של שרת הפנים לשעבר, בישראל טרם אישרו את המידע

קבוצת ההאקרים “חנדלה”, המזוהה עם איראן, טענה הבוקר (שבת) כי הצליחה לפרוץ לטלפון הנייד של השרה לשעבר איילת שקד.

על פי הפרסום בכאן 11, העלתה הקבוצה לרשת קבצים שלטענתה נשאבו מהמכשיר, בהם כ-208 עמודים של אנשי קשר, לצד תכנים מהרשת החברתית X. החומרים פורסמו תחת הכותרת: “סודות המלכה”.

לטענת ההאקרים, ברשימת אנשי הקשר מופיעים גורמים בעלי “פרופיל גבוה”, אולם בשלב זה לא ניתן לאמת באופן עצמאי את זהות הקבצים או את אמיתותם. גורמים ישראליים טרם מסרו תגובה רשמית לטענה.

האירוע הנוכחי מצטרף לגל מדאיג של פריצות למכשירי טלפון של בכירים ישראלים בשבועות האחרונים. לפני מספר שבועות הודיעה אותה קבוצת האקרים כי פרצה לטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. זמן קצר לאחר מכן דלפה לרשת רשימת אנשי הקשר שלו, שכללה על פי הדיווחים כמעט 5,000 שמות.

ברשימה שפורסמה אז נכללו, בין היתר, בכירים במערכת הביטחון בהווה ובעבר, אנשי מוסד ושב״כ, פוליטיקאים בכירים מישראל ומהעולם, לוחמים ביחידות עילית, עיתונאים, דיפלומטים וכן בני משפחות של חטופים ונופלים. הפרסום עורר דאגה רבה במערכת הביטחונית ובקרב גורמי סייבר בישראל.

בנוסף, קבוצת “חנדלה” טענה בעבר כי הצליחה לפרוץ גם לטלפון של ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, טענה שגם היא לא אושרה רשמית.

בימים האחרונים החריפה הקבוצה את האיומים, והצהירה כי בכוונתה לפרסם חומרים נוספים של פוליטיקאים ישראלים בכירים, בהם בני גנץ, יואב גלנט, איתמר בן גביר וטלי גוטליב. האיומים מעלים חשש להסלמה נוספת בזירת הסייבר, כחלק מהעימות המתמשך בין ישראל לאיראן.