אחרי שבוע גשום וסוער, מזג אוויר השבוע יהיה יציב. תנשבנה רוחות חזקות ויהיה חם מהרגיל לעונה.
יום ראשון: בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.
יום שני: לרוב בהיר. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות. לאורך מישור החוף ובשפלה הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
יום שלישי: בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בהרי הצפון יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף ובשפלה תחול ירידה בטמפרטורות.
מעונן חלקית עד בהיר. בצפון הארץ ובהרי המרכז תחול עליה נוספת בטמפרטורות.
