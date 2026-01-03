טראמפ חושף כיצד כוחות “מתגנבי הלילה” פרצו למתחם מבוצר בקראקס, מנעו ממדורו להגיע לחדר המוגן והטיסו אותו במסוקים לספינת חיל הים האמריקני

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הערב (שבת) פרטים חדשים על המבצע הצבאי החריג שביצעו כוחות אמריקניים בוונצואלה, שבמרכזו תפיסתו של נשיא המדינה ניקולאס מדורו והעברתו לארצות הברית, שם הוגש נגדו כתב אישום פלילי חמור.

בריאיון לרשת FOX סיפר טראמפ כי המבצע תוכנן לביצוע מספר ימים קודם לכן, אך נדחה בשל תנאי מזג האוויר.

"התכוונו לבצע את הפעולה לפני ארבעה ימים אבל מזג האוויר לא היה מתאים", אמר טראמפ. "ברגע שמזג האוויר אפשר – יצאנו לפעולה. אנחנו היינו חייבים לעשות את המבצע הזה כי אנחנו במלחמה (נגד הברחות סמים)".

על פי דבריו, הכוחות האמריקניים פעלו במתחם מבוצר במיוחד בלב קראקס, שבו שהה מדורו בעת הפעולה. "הוא היה בבית שהוא יותר כמו מבצר. הוא היה במקום עם דלתות פלדה וחדר מאובטח – אבל הוא לא הצליח להגיע לחדר הזה כשהכוחות שלנו פרצו".

טראמפ הוסיף כי בימים שקדמו לפשיטה ניסה מדורו לקדם מגעים מול הממשל האמריקני, אך נענה בשלילה מוחלטת. "הוא רצה לנהל מו״מ בימים האחרונים, אבל אני אמרתי לא".

עוד חשף הנשיא האמריקני כי ניסה להביא לכניעתו של מדורו עוד לפני תחילת המבצע. "דיברתי עם מדורו לפני שבוע. אמרתי לו שהוא צריך להיכנע אבל הוא לא הסכים".

מאחורי הפעולה הדרמטית עמד כוח עילית אמריקני מיוחד המוכר בכינויו “מתגנבי הלילה”. מדובר ביחידת מסוקים ייחודית של צבא ארה"ב, המתמחה בהטסת כוחות מיוחדים למשימות חשאיות בעומק שטח אויב, בעיקר בשעות הלילה ובתנאים מורכבים.

הכוח סיפק את המעטפת האווירית לפעולה, שאפשרה את חדירת כוחות הקרקע, תפיסת מדורו וחילוצו המהיר מהמדינה. על פי טראמפ, לאחר לכידתו הועבר מדורו יחד עם רעייתו במסוקים צבאיים אל ספינת חיל הים האמריקני.