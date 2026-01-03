וושינגטון הודיעה כי מבצע צבאי נרחב הוביל ללכידתו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו ורעייתו | ונצואלה הכריזה על מצב חירום וגיוס כללי

דרמה בדרום אמריקה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הבוקר (שבת) כי הצבא האמריקני ביצע בהצלחה סדרת תקיפות צבאיות בוונצואלה, שבמהלכן נתפס נשיא המדינה ניקולס מדורו והוטס אל מחוץ למדינה יחד עם רעייתו.

לדברי טראמפ, התקיפות כוונו נגד "משטר טרור-סמים המאיים על היציבות האזורית והביטחון הבינלאומי". ברשת CBS דווח כי מי שביצע את לכידתו של מדורו הוא כוח דלתא של הצבא האמריקני, שפעל בלב הבירה קראקס.

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הודיע כי מדורו יועמד לדין פלילי בארצות הברית. זמן קצר לאחר מכן מסרה שרת המשפטים פאם בונדי כי הוגש כתב אישום חמור נגד מדורו ורעייתו, הכולל סעיפים של מימון טרור-סמים, ייבוא קוקאין לארצות הברית והחזקה של מקלעים וכלי נשק הרסניים.

במקביל, משעות הבוקר המוקדמות החלו להתפרסם ברשתות החברתיות תיעודים מקראקס, שבהם נראים פיצוצים עזים ופטריות עשן בכמה מוקדים בעיר ובאזורים נוספים במדינה. המוני אזרחים נצפו נמלטים מהבירה, בעוד כוחות צבא ונצואלים נפרסים סביב הארמון הנשיאותי ומבני שלטון מרכזיים.

על פי דיווח בניו יורק טיימס, לא נרשמו נפגעים בקרב כוחות הביטחון האמריקניים, אולם ישנם הרוגים ופצועים בקרב אזרחי ונצואלה, כתוצאה מהתקיפות והעימותים בשטח.

בתוך כך, ממשלת ונצואלה הכריזה על מצב חירום לאומי והודיעה על גיוס כללי של כוחות הביטחון והצבא. גורמים רשמיים במדינה האשימו את ארצות הברית ב"פלישה ריבונית" והבטיחו תגובה חריפה, בעוד הקהילה הבינלאומית עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות והשלכותיהן האזוריות.