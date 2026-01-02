שני קטינים בני 7 ו-10 נלקחו על ידי אביהם לשטחי יהודה ושומרון ככל הנראה בעקבות סכסוך בתוך המשפחה, הם שהו בכפר פלסטיני מספר שבועות

שני קטינים בני 7 ו-10 נלקחו על ידי אביהם לשטחי יהודה ושומרון ככל הנראה בעקבות סכסוך בתוך המשפחה, כך דווח היום (שישי) בחדשות 12. בתום חקירה שערכה מספר שבועות ובפעילות משותפת של המשטרה וצה"ל הם נמצאו בכפר פלסטיני, הוחזרו לחיק אימם ואביהם נעצר לחקירה ונכלא.

בעקבות פניה שעשתה האם לבית הדין השרעי, נקבע כי כוחות האכיפה יסייעו לה בהשבת בניה. על החקירה היו אחראיים מחלק אלימות במשפחה במשטרת זבולון, יחד עם שוטרי מחוז ש"י ושירותי הרווחה.