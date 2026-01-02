ההפגנות באיראן הולכות ומסלימות, עימותים חריפים נרשמו הין המפגינים למשטר האיראני – הכתב הצבאי מזהיר מפניי החשש הגדול

הכתב הצבאי ‏אבי אשכנזי התייחס היום (שישי) ברדיו 103fm, להפגנות האלימות באיראן נגד המשטר וטען: "החשש הגדול הוא שכשהם יהיו דחוקים לקיר, בשל בעיות הפנים, הם ינסו לעשות מהלך שיגרור אותנו ואת ארה"ב למערכה".

המחאות באיראן ממשיכות, ועל פי דיווחים של גורמי אופוזיציה, המשטר מגיב ביד קשה. התגברות משמעותית בדיווחים ותיעודים של ירי חי על מפגינים. דיווחים על מספר רב של הרוגים בשעות האחרונות כתוצאה מירי.

באיראן מדווחים על עליה חד ברף האלימות בין המשטר לבין המפגינים ברחובות, לאורך היום הצטברו דיווחים ותיעודים של מפגינים פועלים ביד קשה כנגד כוחות הדיכוי של המשטר.

עוד באותו נושא ליברמן רומז לתקיפה ישראלית באיראן 12:31 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

מוקדם יותר היום נשיא ארה"ב טראמפ, שיגר מסר מאיים למשטר האיראני, ומסר לו כי אם הם יהרגו מפגינים – ארה"ב תתערב.