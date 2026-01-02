הכתב הצבאי אבי אשכנזי התייחס היום (שישי) ברדיו 103fm, להפגנות האלימות באיראן נגד המשטר וטען: "החשש הגדול הוא שכשהם יהיו דחוקים לקיר, בשל בעיות הפנים, הם ינסו לעשות מהלך שיגרור אותנו ואת ארה"ב למערכה".
המחאות באיראן ממשיכות, ועל פי דיווחים של גורמי אופוזיציה, המשטר מגיב ביד קשה. התגברות משמעותית בדיווחים ותיעודים של ירי חי על מפגינים. דיווחים על מספר רב של הרוגים בשעות האחרונות כתוצאה מירי.
באיראן מדווחים על עליה חד ברף האלימות בין המשטר לבין המפגינים ברחובות, לאורך היום הצטברו דיווחים ותיעודים של מפגינים פועלים ביד קשה כנגד כוחות הדיכוי של המשטר.
מוקדם יותר היום נשיא ארה"ב טראמפ, שיגר מסר מאיים למשטר האיראני, ומסר לו כי אם הם יהרגו מפגינים – ארה"ב תתערב.
זוהר משעולי
ההפגנות קטנות יחסית. בכל איראן מפגינים כרגע פחות מ100 אלף . אין לאופוזיציה מנהיג מוסם רמת הסיכון לשלטון קטנה מאוד14:00 02.01.2026
