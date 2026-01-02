הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי, ספד היום לרח״ט מחקר לשעבר, תא״ל עמית סער, וקרא להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירוע ה-7 באוקטובר

הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי ספד היום (שישי) לרח״ט מחקר לשעבר, תא״ל עמית סער, שנפטר אמש. במהלך ההספד קרא כוכבי להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירוע ה-7 באוקטובר.

כוכבי אמר: "החקירה של אירועי 7 באוקטובר חייבת להיעשות בידי ועדה ממלכתית, בלתי תלויה וללא הטיה, המורכבת מאנשי מקצוע. ועוד מבחן חשוב יש לוועדה – שאלו המופיעים בפניה ירגישו שהם סומכים עליה ועל מניעיה".

נזכיר כי תת אלוף עמית סער, שימש כראש חטיבת המחקר באגף המודיעין עד לפני חודשים ספורים. הוא הלך לעולמו בגיל 48 לאחר מאבק במחלה קשה. סער שירת בצה"ל במשך כ-28 שנים ומילא שורה של תפקידי מפתח במערך המודיעין הישראלי.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר ספד לו: "צה״ל כולו מרכין ראש וכואב את לכתו של תת-אלוף עמית סער ז״ל. עמית היה קצין ומפקד מן המעלה הראשונה, מפקד ההולך לפני אנשיו ובעל תחושת שליחות עמוקה ומחויבות לביטחון מדינת ישראל. אנו מוקירים את תרומתו רבת השנים לאגף המודיעין ולמערכת הביטחון. צה״ל משתתף בצערה הכבד של משפחתו ומחבק אותה בשעתה הקשה. יהי זכרו ברוך".