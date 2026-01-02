הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי ספד היום (שישי) לרח״ט מחקר לשעבר, תא״ל עמית סער, שנפטר אמש. במהלך ההספד קרא כוכבי להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירוע ה-7 באוקטובר.
כוכבי אמר: "החקירה של אירועי 7 באוקטובר חייבת להיעשות בידי ועדה ממלכתית, בלתי תלויה וללא הטיה, המורכבת מאנשי מקצוע. ועוד מבחן חשוב יש לוועדה – שאלו המופיעים בפניה ירגישו שהם סומכים עליה ועל מניעיה".
נזכיר כי תת אלוף עמית סער, שימש כראש חטיבת המחקר באגף המודיעין עד לפני חודשים ספורים. הוא הלך לעולמו בגיל 48 לאחר מאבק במחלה קשה. סער שירת בצה"ל במשך כ-28 שנים ומילא שורה של תפקידי מפתח במערך המודיעין הישראלי.
הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר ספד לו: "צה״ל כולו מרכין ראש וכואב את לכתו של תת-אלוף עמית סער ז״ל. עמית היה קצין ומפקד מן המעלה הראשונה, מפקד ההולך לפני אנשיו ובעל תחושת שליחות עמוקה ומחויבות לביטחון מדינת ישראל. אנו מוקירים את תרומתו רבת השנים לאגף המודיעין ולמערכת הביטחון. צה״ל משתתף בצערה הכבד של משפחתו ומחבק אותה בשעתה הקשה. יהי זכרו ברוך".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
אוהד אוהביה
הרוב השפוי ושבוחר בחיים מעוניין בוועדת חקירה. האמת חשובה לבריאות הנפשית של העם הזה. ועדת חקירה משדרת על עם שרוצה צדק. עם שלא לא רוצה להתחבא מאחורי פוליטיקה אינטרסנטית ימנית או שמאלית.13:40 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בוכהוט אבבי
הם מפחדים. הנאשם וחבורת הזבל מסיבבו.13:40 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתניהו אחראי!
רב העם קורא לועדת חקירה ממלכתית!! רב העם מבין את המשמעות של ועדת חקירה פוליטית!! אבל נתניהו חרד מהממצאים ומהאחריות. הוא לא מבין שגם בלי לקחת אחריות הוא האחראי. הוא היה...
רב העם קורא לועדת חקירה ממלכתית!! רב העם מבין את המשמעות של ועדת חקירה פוליטית!! אבל נתניהו חרד מהממצאים ומהאחריות. הוא לא מבין שגם בלי לקחת אחריות הוא האחראי. הוא היה פה ראש ממשלה. למי יגלגל את האחריות? מי הגה ותמך בקונספציה במשך שנים רבות? לא היה פה כמעט ראש ממשלה אחר.המשך 13:59 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אוהד אוהביה
הרוב השפוי ושבוחר בחיים מעוניין בוועדת חקירה. האמת חשובה לבריאות הנפשית של העם הזה. ועדת חקירה משדרת על עם שרוצה צדק. עם שלא לא רוצה להתחבא מאחורי פוליטיקה אינטרסנטית ימנית או שמאלית.13:40 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בוכהוט אבבי
הם מפחדים. הנאשם וחבורת הזבל מסיבבו.13:40 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר