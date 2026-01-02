צה"ל יצא בגל תקיפות נגד מתחם אימונים של כוח רדואן, בו התאמנו המחבלים על חדירה ליישובי הצפון. עוד הותקפו מבנים צבאיים ששימשו לאחסון אמל״ח של חיזבאללה

צה"ל החל כעת (שישי) בגל תקיפות בדרום לבנון. בין היתר הותקף מתחם אימונים של כוח רדואן, ומבנים צבאיים ששימשו לאחסון אמל״ח של חיזבאללה. מדובר במחנות בהם התאמנו המחבלים לקראת חדירה ליישובי הצפון. לפני שבוע בדיוק, צה"ל תקף מחנה אימונים נוסף.

בהודעת צה"ל נמסר כי "הותקף מתחם הכשרות ואימונים ששימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור לקיום אימונים והכשרות של מחבלי הארגון, ועבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".

עוד נטען כי כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.

"המטרות שהותקפו וקיום אימונים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".