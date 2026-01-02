השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, שיגר כעת מסר מאיים למנהיג איראן עלי חמינאי, ועודד את המפגינים להמשיך להתנגד למשטר

לאחר שמנהיגה העליון של איראן עלי חמינאי, התייחס לאיומי טראמפ שהזהיר אותו שלא לירות על מפגינים – השר בן גביר במסר מאיים בפרסית. בדבריו הוא כתב: "לעם האיראני מגיע לחיות בחופש, חופשי מהדיקטטור הרצחני, חמינאי. אנחנו איתכם!"

נזכיר כי עלי לאריג'אני, יועצו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, אמר היום (שישי) כי "טראמפ חייב להבין שהתערבות אמריקנית בהפגנות תוביל לערעור היציבות של האזור כולו ולפגיעה באינטרסים האמריקניים".

את הדברים הוא אמר בתגובה לאיום של נשיא ארה"ב טראמפ שהגיב להפגנות בארה"ב ואמר: "אם איראן תירה ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, כפי שנהוג אצלם, ארצות הברית של אמריקה תבוא לעזרתם. אנחנו טעונים ומוכנים לצאת לדרך".