חבר הכנסת שמחה רוטמן, תוקף שוב את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "‏מעולם לא נוהל הליך משמעתי כנגד שופט בית משפט עליון, יצחק עמית עצמו, חטף השבוע מכה שלא היה כדוגמתה"

ח"כ שמחה רוטמן המשיך לתקוף היום (שישי) ברדיו גלי ישראל, את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. "במשך שנים מוסד נציב תלונות הציבור על השופטים שהוקם על אפם וחמתם של שופטי ישראל, היה בשליטה מלאה של נשיא בית משפט העליון בשיטת החבר מביא חבר, הדבר הופסק בזכות חקיקה שהעברתי יחד עם שר המשפטים יריב לוין, ומאז מונה השופט אשר קולה, התקף הזעם של בית המשפט כעת, כי הוא מבין שהמשחק נגמר.

‏האירוע הזה הוא מגה אירוע, מעולם לא נוהל הליך משמעתי כנגד שופט בית משפט עליון, בית משפט העליון ויצחק עמית עצמו, חטפו השבוע מכה שלא היה כדוגמתה".

עוד הוסיף רוטמן: "יצחק עמית הוא מקרה אבוד הוא מתנהג במגלומניות דורסנית שאין כדוגמתה, יש אדם שהוא בתפקיד המשנה לנשיא בית המשפט, שמו נועם סולברג והאחריות מוטלת על כתפיו, העובדה שהוא מאפשר לקיים כנס בתוך בית המשפט העליון עם מסיתים לסרבנות, והוא לא פוצה פה, והוא רואה את כל מה שקורה בבית משפט העליון והוא לא פוצה פה, הבן אדם מעיד על עצמו שהוא לא ראוי לתפקיד הנהגה".