העיתונאי חיים לוינסון טען כי האמירה של יאיר גולן על כך שהוא יסגור את ערוץ 14, היא "מחשבה מטורללת"

העיתונאי חיים לוינסון, התייחס לאמירת יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שאמר שכשהם יעלו לשלטון – הוא יסגור את ערוץ 14 וטען כי מדובר במעשה מטורלל.

בדבריו הוא כתב: "‏מעבר לכך שמדובר במחשבה מטורללת, שממשלה תסגור כלי תקשורת, או חשבון פייסבוק, או תסתום למישהו את הפה בניילון ‏מעבר לכך שמדובר באווילות פוליטית בהיגררות אחרי אידיוט כמו תומר אביטל שלא עובר את אחוז החסימה אפילו בהדר יוסף

‏מעבר לכך שגם אם אתה נורא מאמין בזה, אין שום היתכנות פרקטית לסגירת כלי תקשורת כי הוא לא נראה לך – ‏ההצהרה של יאיר גולן, לסגור את ערוץ 14, היא חוסר הבנה כה קיצוני של החברה הישראלית, שאני מתחיל לחשוב פעמיים אם זה נכון לשים את הפתק של גולן.

‏המחשבה, שלו תסגור את ערוץ 14, במחי תלישת הכפתור מהשלט יפתרו כל בעיותיה של ישראל, היא פשוט טמטום טהור. אני מצטער. ‏ערוץ 14 הוא גם סיבה, אבל הוא גם תוצאה. ‏גם אם לא יהיה ערוץ 14, החרדים לא יהיו ציונים וגפני לא ירוץ לבקו"ם.

‏וגם אם לא יהיה ערוץ 14, יהיה פה חרדליזם נחוש ומתשא שמתעב את מוסדות מדינת ישראל ומשוכנע שהוא המשיח. ‏וגם אם לא יהיה ערוץ 14, יהיה פה כהניזם, פופליזם גזעני לנמוכי מצח. ‏וגם אם לא יהיה ערוץ 14, תיהיה פה קלפטוקרטיה ליכודניקית שהמנוע המחולל שלה הוא דפיקת השמאל.

‏ערוץ 14 הוא ערוץ מתועב, מלא תעמולה, כזבים בדיות שקרים וטיפשות. והוא ביטוי של חלקים גדולים מהחברה הישראלית, גם אם זה לא נעים לשמוע. ‏צריך להלחם בערוץ 14, כמו שצריך להלחם בליכוד, בבן גביר, בסמוטריץ, בעסקנות החרדית".

עוד כתב לוינסון: "‏צריך להלחם בהם ביצירת חזון ישראלי אחר ומתכלל שמצליח לשבור את החומות שנתניהו בנה בעמל רב בין חלקי החברה הישראלית. ‏אנחנו כבר 16 שנה תחת השפעה של פופוליסט דמגוג ושרלטן. צבא מאמיניו לא יתפזר ברגע אחד.

‏צריך מנהיג חכם, כריזמטי, מעניין, שיודע לחבר אנשים שלא חוברו לחזון ליברלי, מצליח, משגשג ושוויוני. ‏המחשבה שאם נקים את משטרת המחשבות וניתן קנסות לערוצי טלויזיה על שקרים תמנע שקרים – לא עבדה, ולא תעבוד. ‏השאלה היא למה אנשים צרכנים של השקר.

‏מנהיג חכם לא אומר לציבור שלו מה שהוא רוצה לשמוע. מנהיג חכם יודע לעצב נרטיב שמביא לו ציבור".

לסיום הוא הוסיף: "‏כל המנהיגים שיש פה בשנים האחרונות, משחקים במגרש של הנרטיבים של נתניהו. הרצוג, לפיד, איזנקוט, הבדיחה שנקראת בני גנץ, וגם יאיר גולן, בסוף נופלים באותה מלכודת. הם לא מצליחים לשבור את הדיכוטמיה של אוהב את החיילים-מסורתי-אוהב את המדינה אל מול – חילוני-שונא תפילין-תוקע סכין בגב של החיילים-אוהב ערבים.

‏כל דיבורי סגירת ערוץ 14 הוא מתנה ענקית לליכוד, שחי מתחושה מוצדקת של רדיפה ומלבה אותה למטרותיו הקלפטוקרטיות והציניות. זה מה שהם רוצים. להרגיש נרדפים. שהזכות שלהם לקשקש באולפן נמצאת תחת מתקפה. זה ממש לתת לנתניהו מתנה, מכלום, מתוכנית פיקטיבית שלא קיימת וכולם יודעים שלא תקרה לעולם".