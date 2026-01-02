עמית סגל מתייחס לדבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיהם אם איראן תמשיך לירות במפגינים ארה"ב תבוא לעזרתם: "לא כדאי לאיראנים לזלזל באיום הזה"

עמית סגל מתייחס לדבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיהם אם איראן תמשיך לירות במפגינים ארה"ב תבוא לעזרתם, ואמר כי מדובר באירוע דרמטי ביותר.

תחת הכותרת "אירוע דרמטי ביותר", כתב סגל: "היתרון של המשטר על המפגינים הוא הכוח הצבאי והמשטרתי. אם טראמפ מבטל אותו בפועל, מחסום הפחד מהמשטר עשוי להיפרץ".

סגל תהה: "האם טראמפ רציני? לא יודע. אבל האחרונים שיוכלו לזלזל בו הם האייתולות. בפעם הקודמת שלא לקחו איום של הנשיא ברצינות הם סיימו עם מפציצים אמריקניים מחסלים את אתר הגרעין בפורדו. ימים משמעותיים לפנינו".