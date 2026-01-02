נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיב הבוקר לראשונה למחאות ולכאוס באיראן ושיגר תגובה דרמטית ובלתי צפויה: "אנחנו טעונים ומוכנים לצאת לדרך"

אחרי שבוע של מחאות שהולכות וצובורת תאוצה באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיב הבוקר לראשונה לנושא ושיגר תגובה דרמטית ובלתי צפויה.

טראמפ כתב: "אם איראן תירה ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, כפי שנהוג אצלם, ארצות הברית של אמריקה תבוא לעזרתם. אנחנו טעונים ומוכנים לצאת לדרך".

בתוך כך, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס לראשונה הערב (חמישי) לגל המחאות הנרחב בארצו, כשהתחייב להעניק סיוע לכל אזרחי איראן – מבלי לפרט במה מדובר או כיצד המהלך יבוצע.

"קיבלנו החלטה, שנודיע עליה מאוחר יותר, לספק סיוע לכל בני העם האיראני" אמר פזשכיאן. "אנחנו רואים את פרנסת העם ורווחת התושבים כקו אדום. אנחנו גפ רואים את עצמנו כעובדים של העם האיראני. אין בעיה שלא ניתן לפתור".

הנשיא האיראני הוסיף ואמר כי הממשלה היא זו שאחראית לחוסר שביעות הרצון של האזרחים. "ברור שהעם לא מרוצה, ואנחנו מצטערים על כך" טען בפני השרים וחברי הפרלמנט. . "אל תאשימו את ארה"ב – אנחנו אלה שצריכים לשרת את העם ולגרום לו להיות מרוצה, ואנחנו אלה שחייבים לנשות למצוא פתרונות לבעיות שלהם".