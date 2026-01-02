אזעקת צבע אדום נשמעה לפני זמן קצר במרחב 'ברעם' בצפון. בצה"ל הודיעו כי הם בודקים את נסיבות האירוע החריג. מיד אחרי האזעקות דווח על מספר יירוטים שנשמעו במרחב.

כעת נמסר מדובר צה"ל: בהמשך להתרעה שהופעלה במרחב ברעם לפני זמן קצר, שוגר מיירט לעבר מטרת שווא.

 