אזעקת צבע אדום נשמעה לפני זמן קצר במרחב 'ברעם' בצפון. בצה"ל הודיעו כי הם בודקים את נסיבות האירוע החריג. מיד אחרי האזעקות דווח על מספר יירוטים שנשמעו במרחב.
כעת נמסר מדובר צה"ל: בהמשך להתרעה שהופעלה במרחב ברעם לפני זמן קצר, שוגר מיירט לעבר מטרת שווא.
עידן
זה הניצחון של ביבי שהביביסטים והליכודניקים כל כך התפארו בו? אין ניצחון אמיתי באף זירה: בלבנון אנחנו רואים את השתקמות חיזבאללה מהר יותר משחשבנו, בעזה חמאס עדיין שולט ולא הושמד ובאיראן מכינים את המתקפה הבאה.המשך 10:35 02.01.2026
