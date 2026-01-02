יומיים בלבד לאחר פגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במאר-א-לאגו, החלו ברצועת עזה צעדים מעשיים לשיקום התשתיות, המעוררים שאלות ביטחוניות ופוליטיות כבדות משקל בירושלים.
על פי הדיווח באתר 'מעריב', קרן קטאר לפיתוח הודיעה על חידוש פעילותו של בית החולים "חמד" לשיקום ולפרוטזות בצפון הרצועה, ובמקביל על פתיחת שלוחה חדשה בדרום עזה. המהלך מתבצע ללא הכרזה פומבית על מסגרת הסכמית ברורה וללא התניה בפירוז הרצועה.
בישראל מצביעים על עיתוי המהלך, סמוך כל כך לפגישה המדינית בארה"ב, ורואים בו מעין "אור ירוק" לשיקום דה-פקטו של הרצועה. גורמים בירושלים מביעים דאגה מכך שהשימוש בתדמית ההומניטרית מקשה על הבעת התנגדות למהלך, אף שבעבר הוכח כי חמאס עשה שימוש בתשתיות המוסד לצרכים מבצעיים, כולל חפירת מנהרות בסמוך אליו.
מומחים בתחום האסטרטגיה מציינים כי קטאר עושה שימוש מתוחכם במשימות הומניטריות כדי לקדם תהליכי שיקום שעשויים לחזק את שלטון חמאס בשטח. נראה כי המהלך מתבצע בגיבוי אמריקאי, תוך שבישראל חוששים כי עובדות חדשות נקבעות בשטח עוד לפני שהושגו הסכמות ביטחוניות ברורות, ובעוד סוגיות הליבה, כגון פירוז הרצועה והחזרת החללים והחטופים, נותרות פתוחות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים