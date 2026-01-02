טקס חגיגי נערך השבוע ביישוב יקיר שבשומרון לרגל חניכתו של "הגן המדעי", מרכז חינוכי חדשני המשלב למידה חווייתית וחיבור לטבע. את הסרט בטקס גזרו יחד ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ילדי הגן הנרגשים, נציגות מהנהגת ההורים, צוות הגן וראשי אגף החינוך במועצה.
הגן החדש מציע גישה פדגוגית מתקדמת הכוללת מרחבי חקר פתוחים, פינת חי, חקלאות מתחלפת ואפשרות לחקר בעלי חיים בסביבתם הטבעית. המבנה הייחודי של הגן מאפשר לילדים להמשיך את תהליך החקירה גם מעבר לשעות הפעילות, בבית ובחיי היומיום, מתוך מטרה לפתח סקרנות, חשיבה חוקרת ויכולת התבוננות מעמיקה בעולם.
הלמידה בגן בנויה כתהליך רב-שלבי הכולל חמישה מפגשים, כאשר המפגש המסכם מוקדש לעבודה משותפת של הילדים עם הוריהם. בחירת המודל הזה נובעת מהתפיסה החינוכית הרואה בהורים שותפים מלאים למסע הלמידה והגילוי של ילדיהם, תוך יצירת חיבור רגשי וערכי לסביבה ולנופי השומרון.
במהלך טקס גזירת הסרט, שיבח ראש המועצה יוסי דגן את הצוות החינוכי ואת הרוח הקהילתית ביקיר. דגן ציין כי המועצה רואה חשיבות עליונה בהשקעה בתקציבים ובכלים מתקדמים שמוסיפים קומה של מצוינות לחינוך בשומרון. הוא הדגיש בפני הילדים את הקשר ההיסטורי העמוק לאדמה עליה הוקם הגן, והזכיר כי דמויות התנ"ך, מאבות האומה ועד יהושע בן נון, צעדו ממש באותם המקומות שבהם הם בונים כיום את העתיד.
הפרויקט החדש מצטרף לשורה של יוזמות חינוכיות באזור, שמטרתן לפקוח את עיני הילדים אל תופעות הטבע היומיומיות ולא לקבלן כמובן מאליו, תוך טיפוח קהילה חזקה, מתנדבת ופעילה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים