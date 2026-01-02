לילה גשום במיוחד עבר על אזורי יהודה, השפלה הדרומית, הנגב המערבי וצפון הנגב, עם כמויות משקעים משמעותיות שגרמו לזרימות חריגות בנחלים. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, באזור קריית גת נמדדו כ-60 מ"מ גשם ב-12 השעות האחרונות, בנגבה ירדו 50 מ"מ ובעוטף עזה נרשמו כ-35 מ"מ באזור דורות ושדרות.
האזור הגשום ביותר ביממה האחרונה הוא פעם נוספת חבל בנימין שבשומרון. ביישוב נווה צוף נמדדו 85 מ"מ של גשם, כמות זהה לזו שנרשמה ביום שני האחרון. משקעים רבים נרשמו גם בנאות קדומים עם 79 מ"מ ובטלמון עם 66 מ"מ.
הגשמים הרבים הובילו לזרימות עזות בנחלי מערב הנגב, בפעם השנייה השבוע והרביעית בתוך חודש אחד בלבד. מדובר בתופעה חריגה ביותר, כאשר בנחל שקמה הזרימות קרובות לשיא בפעם הרביעית החודש. זרימות חזקות נרשמו הבוקר גם בנחל לכיש באזורי קריית גת ואשדוד, בנחל באר שבע ובנחל הבשור לכל אורכו, מהמעלה ועד המורד בעוטף עזה.
כתוצאה מהמשקעים באזורי בנימין, השומרון ויהודה, גם באגן הירקון והאיילון נרשמו הבוקר זרימות ברמה הגבוהה ביותר מתחילת השנה. זרימה עזה נצפתה בנחל רבה, בנחל איילון באזור נתב"ג ובירקון עצמו. בצפון הארץ נחלשו הגשמים במהלך הלילה, אך גם שם נרשמו כמויות משמעותיות, ביניהן 64 מ"מ במג'דל שמס.
פרק הגשם הנוכחי צפוי להסתיים במהלך היום, ועל פי התחזית לא צפויה מערכת גשם נוספת בימים הקרובים.
