פגישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והשבחים שהורעפו עליו במהלך הפגישה, הניבו לליכוד שני מנדטים שהורידו את גוש האופוזיציה אל מתחת לרף 60 המנדטים. בנוסף, הפער בין הליכוד לבנט עומד כבר על 8 מנדטים.

על פי סקר "מעריב", שנערך על ידי לזר מחקרים בראשות ד”ר מנחם לזר, בשיתוף Panel4All, לו הבחירות היו נערכות היום מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד 27, בנט 19, הדמוקרטים 10, ישר! עם איזנקוט 10, ישראל ביתנו 10, עוצמה יהודית 10, יש עתיד 9. ש"ס 8, יהדות התורה 7, חד"ש־תע"ל 5, רע"ם 5.

כחול לבן (2%), הציונות הדתית (2.8%), בל”ד (2%) והמילואימניקים (3%) – אינן עוברות את אחוז החסימה.

על פי החלוקה לגושים: גוש האופוזיציה + בנט +איזנקוט: 58 מנדטים. גוש הקואליציה: 52 מנדטים. המפלגות הערביות: 10 מנדטים.