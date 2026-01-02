על פי סקר "מעריב", שנערך על ידי לזר מחקרים בראשות ד”ר מנחם לזר, בשיתוף Panel4All, לו הבחירות היו נערכות היום מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד 27, בנט 19, הדמוקרטים 10, ישר! עם איזנקוט 10, ישראל ביתנו 10, עוצמה יהודית 10, יש עתיד 9. ש"ס 8, יהדות התורה 7, חד"ש־תע"ל 5, רע"ם 5.
כחול לבן (2%), הציונות הדתית (2.8%), בל”ד (2%) והמילואימניקים (3%) – אינן עוברות את אחוז החסימה.
על פי החלוקה לגושים: גוש האופוזיציה + בנט +איזנקוט: 58 מנדטים. גוש הקואליציה: 52 מנדטים. המפלגות הערביות: 10 מנדטים.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
מוטי הקרייתי
רק הסקרים של שלמה פילבר מדוייקים שכבר הוכיחו את עצמם והם צופים מעל 66 מנדטים לגוש הימין בבחירות הבאות.08:54 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
שס ויהדות 20 לא 1508:37 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
ה"סקרים" של מעריב זהים לאלה של ה"סקרים" של עד לבחירות האחרונות, כשללא יוצא מן הכלל מעריב העניק ניצחון ס ו ח ף לשמאל, ובבחירות ניצח הימין בראשות נתניהו בניצחון בלתי...
ה"סקרים" של מעריב זהים לאלה של ה"סקרים" של עד לבחירות האחרונות, כשללא יוצא מן הכלל מעריב העניק ניצחון ס ו ח ף לשמאל, ובבחירות ניצח הימין בראשות נתניהו בניצחון בלתי נתפס עם לא פחות מ 64 מנדטים - ימין נטו!!ואת הניצחון הזה צפה, כרגיל, אך ורק ערוץ 14!!המשך 09:08 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
עוד דמגוגיה שבועית של "סקרי" מעריב!לפי סקר ערוץ 14 מהיום, שסקריו ואלה של ערוץ 15 הם הסקרים האמינים היחידים במדינה - נתניהו והליכוד מקבלים, כרגיל, 35 מנדטים, הימין ...
עוד דמגוגיה שבועית של "סקרי" מעריב!לפי סקר ערוץ 14 מהיום, שסקריו ואלה של ערוץ 15 הם הסקרים האמינים היחידים במדינה - נתניהו והליכוד מקבלים, כרגיל, 35 מנדטים, הימין מקבל, כריגל, 66 מנדטים לניצחון א די ר בבחירות, והשמאל מקבל, כרגיל, 44 מנדטים בלבד!בנוסף נתניהו מקבל לא פחות מ 54% בהתאמה לראשות הממשלה, כשכל אפסי השמאל הרחק הרחק מאחוריו!!המשך 09:06 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צחי קליין
המאפיונר שחשב שהוא בוס הבוסים חוזר אחרי חוזה עם טראמפ הבוס הגדול וצריך לטפל בחגיגת הדורסים השודדים והאנסים והרוצחים ששורצים בכנסת ורבים על נתחים מהגופה עוד לפני שחיסלו בפועל את...
המאפיונר שחשב שהוא בוס הבוסים חוזר אחרי חוזה עם טראמפ הבוס הגדול וצריך לטפל בחגיגת הדורסים השודדים והאנסים והרוצחים ששורצים בכנסת ורבים על נתחים מהגופה עוד לפני שחיסלו בפועל את הרשות השופטת!המשך 09:12 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
להשוות בין נתניהו לבנט--------כמו להשוות בין בוגטי לפיאט 600 מקרטעת לפני...
להשוות בין נתניהו לבנט--------כמו להשוות בין בוגטי לפיאט 600 מקרטעת לפני פירקהמשך 09:24 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
להשוות בין נתניהו לבנט--------כמו להשוות בין בוגטי לפיאט 600 מקרטעת לפני...
להשוות בין נתניהו לבנט--------כמו להשוות בין בוגטי לפיאט 600 מקרטעת לפני פירקהמשך 09:24 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צחי קליין
המאפיונר שחשב שהוא בוס הבוסים חוזר אחרי חוזה עם טראמפ הבוס הגדול וצריך לטפל בחגיגת הדורסים השודדים והאנסים והרוצחים ששורצים בכנסת ורבים על נתחים מהגופה עוד לפני שחיסלו בפועל את...
המאפיונר שחשב שהוא בוס הבוסים חוזר אחרי חוזה עם טראמפ הבוס הגדול וצריך לטפל בחגיגת הדורסים השודדים והאנסים והרוצחים ששורצים בכנסת ורבים על נתחים מהגופה עוד לפני שחיסלו בפועל את הרשות השופטת!המשך 09:12 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
ה"סקרים" של מעריב זהים לאלה של ה"סקרים" של עד לבחירות האחרונות, כשללא יוצא מן הכלל מעריב העניק ניצחון ס ו ח ף לשמאל, ובבחירות ניצח הימין בראשות נתניהו בניצחון בלתי...
ה"סקרים" של מעריב זהים לאלה של ה"סקרים" של עד לבחירות האחרונות, כשללא יוצא מן הכלל מעריב העניק ניצחון ס ו ח ף לשמאל, ובבחירות ניצח הימין בראשות נתניהו בניצחון בלתי נתפס עם לא פחות מ 64 מנדטים - ימין נטו!!ואת הניצחון הזה צפה, כרגיל, אך ורק ערוץ 14!!המשך 09:08 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
עוד דמגוגיה שבועית של "סקרי" מעריב!לפי סקר ערוץ 14 מהיום, שסקריו ואלה של ערוץ 15 הם הסקרים האמינים היחידים במדינה - נתניהו והליכוד מקבלים, כרגיל, 35 מנדטים, הימין ...
עוד דמגוגיה שבועית של "סקרי" מעריב!לפי סקר ערוץ 14 מהיום, שסקריו ואלה של ערוץ 15 הם הסקרים האמינים היחידים במדינה - נתניהו והליכוד מקבלים, כרגיל, 35 מנדטים, הימין מקבל, כריגל, 66 מנדטים לניצחון א די ר בבחירות, והשמאל מקבל, כרגיל, 44 מנדטים בלבד!בנוסף נתניהו מקבל לא פחות מ 54% בהתאמה לראשות הממשלה, כשכל אפסי השמאל הרחק הרחק מאחוריו!!המשך 09:06 02.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר