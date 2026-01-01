עמיחי אתאלי טען כי ההברחות בגבול מצרים מטרידות במיוחד, שכן לצורך מריבות פנימיות של הבדואים הם משתמשים באקדח והוסיף: "‏מא"ג הם צריכים כדי להילחם נגד צבא"

לאחר שצה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל חשפו היום (חמישי) כי נחשפה הברחת ענק של נשקים ממצרים, שפעלה באזור הנגב באמצעות רחפנים. הכתב עמיחי אתאלי מציף שאלה קשה.

כפי שפורסם במהלך אחת ההברחות נתפסו ארבעה מקלעים מסוג מא״ג, אשר הוברחו על גבי רחפן שהופל ע״י כוחות צה״ל. אתאלי התייחס לכך וכתב: "‏חוזר ושואל: ‏מה הצורך במא"גים? ‏פרוטקשן הם גובים עם הידיים, רצח על כבוד המשפחה מסתדרים עם סכין, ואחד בשני ברחובות הם יורים באקדח.

‏מא"ג הם צריכים כדי להילחם נגד צבא. ‏שיהיה לנו בהצלחה".

בשבועות האחרונים צה"ל איתר שוב ושוב הברחות ממצרים, ונראה כי הזעקה הציבורית בנושא שמזהירה מפניי ההברחות – אכן עושה את העבודה.