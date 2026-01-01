השב"כ חושף כעת (חמישי) כי בפעילות משותפת של שב״כ, ימ״ר דרום במשטרת ישראל וצה״ל נחשפה תשתית מבריחי אמצעי לחימה, אשר פעלה להבריח אמל״ח באמצעות רחפנים, בגבולה הדרומי של מדינת ישראל, בשטחי הנגב.
ארבעת חברי התשתית, אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה, נעצרו לפני כחודש לחקירה משותפת של שב״כ ומשטרת ישראל.
חקירתם בשב״כ ובמשטרה העלתה כי חברתי התשתית היו מעורבים בהברחות אמל״ח משמעותיות מגבול סיני באמצעות רחפנים. במהלך אחד מנסיונות ההברחה, נתפסו ארבעה מקלעים מסוג מא״ג, אשר הוברחו על גבי רחפן שהופל ע״י כוחות צה״ל.
בנוסף, העלתה החקירה כי במסגרת ביצוע ההברחות, האזינו חברי החוליה לרשות הקשר הצה״לית, וכי היו מעורבים בהברחות נוספות בגבול סיני. היום (חמישי) הוגש כנגדם כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי פרקליטות מחוז דרום.
פעילות הברחות אמצעי הלחימה בגבולות המדינה מהווה צינור אספקה לארגוני הטרור, מסייעת לפעילותם, ויש בה כדי לפגוע באופן משמעותי בביטחון המדינה. שב״כ, משטרת ישראל וצה״ל רואים בחומרה כל מעורבות או סיוע של אזרחים ישראלים לפעילות טרור ולהברחת אמצעי לחימה בגבולות, המסכנות את ביטחון המדינה, וימשיכו לפעול לסיכול ולמיצוי הדין עם המעורבים.
אברהם אלגריסי
הנשק הרב שמבריחים הוא ליום פקודה .. אנחנו צריכים להתעורר מכינים לנו עוד 7 באוקטובר..13:29 01.01.2026
