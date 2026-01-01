שב״כ, משטרת ישראל וצה״ל חשפו תשתית מבריחי אמצעי לחימה שפעלה בגבול מצרים באמצעות רחפנים. ארבעה חשודים אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה, נעצרו

השב"כ חושף כעת (חמישי) כי בפעילות משותפת של שב״כ, ימ״ר דרום במשטרת ישראל וצה״ל נחשפה תשתית מבריחי אמצעי לחימה, אשר פעלה להבריח אמל״ח באמצעות רחפנים, בגבולה הדרומי של מדינת ישראל, בשטחי הנגב.

ארבעת חברי התשתית, אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה, נעצרו לפני כחודש לחקירה משותפת של שב״כ ומשטרת ישראל.

חקירתם בשב״כ ובמשטרה העלתה כי חברתי התשתית היו מעורבים בהברחות אמל״ח משמעותיות מגבול סיני באמצעות רחפנים. במהלך אחד מנסיונות ההברחה, נתפסו ארבעה מקלעים מסוג מא״ג, אשר הוברחו על גבי רחפן שהופל ע״י כוחות צה״ל.

עוד באותו נושא צה"ל הודף את הטענות נגדו: "נעשה בתום לב" 19:02 | חני אדרי 1 0 😀 👏

בנוסף, העלתה החקירה כי במסגרת ביצוע ההברחות, האזינו חברי החוליה לרשות הקשר הצה״לית, וכי היו מעורבים בהברחות נוספות בגבול סיני. היום (חמישי) הוגש כנגדם כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי פרקליטות מחוז דרום.

פעילות הברחות אמצעי הלחימה בגבולות המדינה מהווה צינור אספקה לארגוני הטרור, מסייעת לפעילותם, ויש בה כדי לפגוע באופן משמעותי בביטחון המדינה. שב״כ, משטרת ישראל וצה״ל רואים בחומרה כל מעורבות או סיוע של אזרחים ישראלים לפעילות טרור ולהברחת אמצעי לחימה בגבולות, המסכנות את ביטחון המדינה, וימשיכו לפעול לסיכול ולמיצוי הדין עם המעורבים.