אחרי ההכרזה הבוקר (חמישי) כי ענקית התוכן HBO Max מגיעה לארץ באופן רשמי, חברות הטלוויזיה הישראליות מכריזות על שיתוף פעולה. גם חברת HOT וגם חברת yes הכריזו כי תכני HBO יהיו זמינים ללקוחותיהם באמצעות שירות הסטרימינג. השירות צפוי להגיע בעוד כשבועיים, ב-13 בינואר.

דבר הקבוצות HOT ו-yes

מקבוצת HOT נמסר כי שיתוף הפעולה האסטרטגי יעניק ללקוחות HOT גישה ישירה לתכנים האקסקלוסיביים של HBO Max, לצד תכנים נבחרים מבית HBO, Warner Bros. Pictures ו-Discovery. כל התכנים, המתוסרטים והלא מתוסרטים, יכללו כתוביות בעברית, ותכני הילדים יוצעו בחלקם בדיבוב לעברית ובחלקם באנגלית.

אילן סיגל, מנכ"ל yes, מסר: "שיתוף הפעולה המוצלח והאסטרטגי בין yes ל־Warner Bros. Discovery לאורך השנים מביא כעת בשורה מרגשת עם השקת HBO Max בישראל, ומשקף את החזון שלנו להעניק חוויית צפייה חדשנית ואיכותית. מאז ומעולם yes מביאה לצופים שילוב מנצח של מותגים בינלאומיים מובילים לצד יצירה ישראלית משובחת. אנו גאים להשיק את HBO Max ללקוחותינו בישראל, אחת הפלטפורמות הבינלאומיות הבולטות והמדוברות בעולם שיחד עם הפקות המקור של yes תעניק לצופים חוויה שאין שנייה לה."

השירות יכלול סדרות מובילות כגון בית הדרקון, האחרונים מבנינו, אופוריה, יורשים, ועוד. כל זאת לצד סדרות חדשות בהשקת בכורה וסדרות שחוזרות בעונות חדשות, בהן The Knight of Seven Kingdoms, The Pitt ו-Industry עונה 4, ועוד.