בלבנון בטוחים שנתניהו חוזר מארצות הברית עם תמיכתו המלאה של טראמפ לפרק את חיזבאללה, בכל דרך שיראה לנכון

גורמי ממשל בכירים בלבנון הביעו לאחרונה חששות משמעותיים לאחר פגישת ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ. גורמים דיפלומטיים בכירים בטוחים שטראמפ אישר לנתניהו "קארט בלאנש" בכל הנוגע לפירוק חיזבאללה.

החשש במסדרונות ממשלת לבנון מגיע לאחר שבמהלך מסיבת עיתונאים שקיימו השניים, טראמפ לעג לממשלת לבנון, ורמז כי אין ביכולתה להתמודד מול חיזבאללה בעצמה.

הנשיא גם הסביר כי לא יתנגד לפעולה ישראלית נגד חיזבאללה "אם זה מה שנחוץ" לדבריו, כאשר דיווחים רבים טוענים כי טראמפ הבטיח לנתניהו את תמיכתו במהלך, בעקבות פקיעת הדד-ליין שהציב ללבנון לפירוק ארגון הטרור מנשקו.

אותם גורמים בכירים בלבנון הביעו חשש כבד כי טראמפ איבד מסבלנותו כלפי חוסר התפקוד הלבנוני, והעביר את ההתייחסות אליה אל "המודל האיראני", בו חוסר שיתוף פעולה יוביל לפעולה עצימה לפירוק תשתיות טרור והסרת איומים בדרך צבאית, על ידי ישראל.

על פי אותם גורמים, עם חזרתו של נתניהו "כללי המשחק בצפון צפויים להשתנות" וישראל תפעל באופן משמעותי כנגד ארגון הטרור, בתמיכה אמריקאית מלאה.