בג"ץ הוציא צו נוסף האוסר על השר קיש להעביר תקציב לרשת החינוך של ש"ס. הצו הגיע לאחר שהייעוץ המשפטי קבע שהרשת של החינוך החרדי. לא עומדת בדרישות החוק. השר קיש העביר 40 מיליון שקלים, למרות ההתנגדות. את העתירה הגישה עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון.

אמש שופטת בית המשפט העליון, יעל וילנר, הוציאה צו ביניים המקפיא את העברת הכספים למוסדות של החינוך החרדי שלא מלמדים ליבה, העברה שאושרה בוועדת הכספים ביום ראשון: "לאחר שעיינתי בבקשה למתן צו ביניים, בתגובות ובתשובת העותרים, ניתן בזאת צו ביניים שלפיו לא יבוצעו העברות כספיות מכוח החלטת ועדת הכספים מיום 25.12.2025 , הנדונות בעתירה, וזאת עד להחלטה אחרת. העתירה תועבר לדיון בפני הרכב, לא יאוחר מיום 8.1.2026".

לאחר מכן ש"ס תקפו בחריפות: "בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים. אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה".