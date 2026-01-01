בג"ץ הוציא צו נוסף האוסר על השר קיש להעביר תקציב לרשת החינוך של ש"ס. הצו הגיע לאחר שהייעוץ המשפטי קבע שהרשת של החינוך החרדי. לא עומדת בדרישות החוק. השר קיש העביר 40 מיליון שקלים, למרות ההתנגדות. את העתירה הגישה עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון.
אמש שופטת בית המשפט העליון, יעל וילנר, הוציאה צו ביניים המקפיא את העברת הכספים למוסדות של החינוך החרדי שלא מלמדים ליבה, העברה שאושרה בוועדת הכספים ביום ראשון: "לאחר שעיינתי בבקשה למתן צו ביניים, בתגובות ובתשובת העותרים, ניתן בזאת צו ביניים שלפיו לא יבוצעו העברות כספיות מכוח החלטת ועדת הכספים מיום 25.12.2025 , הנדונות בעתירה, וזאת עד להחלטה אחרת. העתירה תועבר לדיון בפני הרכב, לא יאוחר מיום 8.1.2026".
לאחר מכן ש"ס תקפו בחריפות: "בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים. אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה".
מוטי
אסור בתכלית האיסור לציית לבג"ץ ששינאתו ורוע ליבו וצרות עינו לממשלה ולתומכיה מעבירה אותו על דעתו ואיבוד שפיותו, רוחו של עבריין הבניה וניגוד העניינים עמית יצחק שר"י מפעמת...
אסור בתכלית האיסור לציית לבג"ץ ששינאתו ורוע ליבו וצרות עינו לממשלה ולתומכיה מעבירה אותו על דעתו ואיבוד שפיותו, רוחו של עבריין הבניה וניגוד העניינים עמית יצחק שר"י מפעמת אצל חברי הבג"ץ שהוא מהלך אימים עליהם ובעל כורחם מיישרים קו ומיישמים את השקפת עולמו השמאלנית.המשך 11:28 01.01.2026
שירי מנתניה
הגיע הזמן להפסיק להרעיל את ראשיהם הרכים של הילדים שהולכים "ללמוד" בכת של ש"ס במקום בבי"ס. ה"מורים" שם ללא הפסק אומרים לילדים, שאסור להם להתגייס לצבא ושהעזרה האמיתית ללוחמים, היא...
הגיע הזמן להפסיק להרעיל את ראשיהם הרכים של הילדים שהולכים "ללמוד" בכת של ש"ס במקום בבי"ס. ה"מורים" שם ללא הפסק אומרים לילדים, שאסור להם להתגייס לצבא ושהעזרה האמיתית ללוחמים, היא שיתפללו. מדינת ישראל אשכרה מעבירה 40 מליון שקל בשביל למנוע גיוס לצה"ל. תודה לבג"ץ, שמציל אותנו מממשלת ההשתמטות, ההפליה בין דם לדם, הגניבה והגזל!!! הגיע הזמן לאזרח ולשחרר את הילדים, שש"ס חטפה! מגיע להם חינוך והשכלה ומגיע להם זכות בחירה, כמו לכל אזרח בישראל.המשך 11:28 01.01.2026
חח
איך זה חוקי? להעניש ילדים חרדים על סמך משהו שהם עשויים לעשות בעתיד שזה לא להתגייס? ולמה דווקא ש"ס? כי הם מזרחונים פרענקים? כי דווקא בש"ס יש הרבה יותר שמתגייסים.11:58 01.01.2026
