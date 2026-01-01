בזמן שהם זועקים את זעקת בנם שנפל ונחטף, נאלצו הוריו של רן גואילי להתמודד עם קריאות נאצה במיאמי. טליק גואילי בחרה שלא להרכין ראש מול המפגינים והגיבה בנחישות יוצאת דופן כנגד שלטי ההסתה

תקרית מכוערת במיאמי, פלורידה: הוריו של רן גואילי, לוחם יס"מ שנחטף לעזה ב-7 באוקטובר, נתקלו בקבוצת מפגינים אנטי-ישראלים ותומכי טרור שניסו לשבש את פעילות ההסברה שלהם ולהתנכל להם.

ההורים, שנמצאים בארצות הברית כחלק משלחת שמטרתה להעלות את המודעות לגורל החטופים ולגייס תמיכה בינלאומית, מצאו עצמם מול קבוצת מפגינים שהטיחו בהם קריאות נאצה. על פי צילומים של פעילת ההסברה נועה מגיד, המפגינים – שתוארו כ"אפסים גמורים" ותומכי טרור – ניסו להלך אימים על ההורים השכולים שגופת בנם עדיין מוחזקת בידי חמאס.

Terror supporters in Miami targeted the parents of Ran Gvili – whose son is still being held in Gaza. Absolute losers. Ran’s mother, Talik, showed them exactly what she thinks of them. pic.twitter.com/66Uc10oG41 — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) January 1, 2026

אך טליק גואילי, אמו של רן, הידועה במאבקה העיקש והבלתי מתפשר למען בנה ולמען ביטחון ישראל, לא נותרה חייבת. במקום לסגת או להתעלם, היא בחרה להישיר מבט אל המפגינים ולהשיב להם באותה המטבע. על פי התיעודים והדיווחים מהמקום, טליק הגיבה דעתה על תמיכתם בטרור הרצחני שחטף את בנה קרעה את השלט שהניפו מולה "ציונות = טרור" .

רן גואילי ז"ל, לוחם יס"מ נגב, נלחם בגבורה ב-7 באוקטובר בקרב על קיבוץ עלומים. הוא נפצע ונחטף לעזה, ובמשך חודשים ארוכים הוגדר כחטוף עד שהתבשרה המשפחה כי הוא נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת בשבי. מאז, הוריו מובילים קו תקיף הדורש להכריע את חמאס ולהשיב את בנם רן.