עוד שינוי ענק בתוכן שעולה על המסך הישראלי: אחרי חברות כמו נטפליקס ודיסני פלוס, גם HBO Max עולה ארצה, ותגיע הנה בעוד פחות משבועיים

ענקית הסטרימינג של וורנר, HBO Max, תושק רשמית בישראל ב-13 בינואר 2026, ותביא איתה מאגר עצום של סדרות, סרטים וקלאסיקות מהוליווד. עם מחירים נגישים ושיתופי פעולה מקומיים, השירות צפוי לשנות את נוף הצפייה. ברקע ההכרזה, מרחף צל עסקת הרכישה על ידי נטפליקס.

ההודעה הרשמית על הגעת HBO Max ארצה סוגרת מעגל של שמועות ארוכות שנים. השירות, שכולל את ארכיון ערוץ HBO הוותיק לצד הפקות מקוריות של וורנר, יציע תרגום לעברית וגישה ישירה לצרכנים. הוא מגיע בעקבות הפסקת שיתופי הפעולה עם גופי שידור ישראליים, שהסירו בהדרגה את תכני HBO מספריותיהם.

התכנים שכובשים את המסך

בין ההיצע הרחב, בולטות סדרות חדשות שטרם הגיעו לישראל, כמו דרמת בית החולים "הפיט" שזכתה באמי, בכיכובו של נואה וויילי. לצדה יופיעו "Task" – דרמת פשע בכיכוב מארק רפאלו ותום פלפרי, "The Chair Company" – קומדיה עם טים רובינסון, "It: Welcome to Derry" המבוססת על עולם האימה של סטיבן קינג, ו-"I Love LA" – קומדיה צעירה של רייצ'ל סנוט.

השקה בינואר תלווה בעליית "האביר משבע הממלכות", ספין-אוף של "משחקי הכס" המתרחש מאה שנים קודם, ועוקב אחר אביר צעיר ונושא כלים מסתורי. בהמשך השנה יגיעו עונות חדשות של "אופוריה", "בית הדרקון" ו"ריק ומורטי", לצד סדרות כמו "Rooster" עם סטיב קארל, "Lanterns" מגיבורי DC, וסדרת מערכונים היסטורית של לארי דיוויד. סדרת "הארי פוטר" המחודשת צפויה ב-2027.

הקטלוג כולל גם קלאסיקות טלוויזיוניות כמו "הסופרנוס", "משחקי הכס", "חברים", "הבית הלבן" ו"ER", לצד סרטים איקוניים כגון "הקוסם מארץ עוץ" ו"ברבי". תכנים מאדולט סווים, קרטון נטוורק ו-DC זמינים גם הם, כולל "הארלי קווין" ו-"Primal".

ייתכן כי בדומה למקרים אחרים, כמו עם הגעת דיסני פלוס לארץ, לא כל התכנים בהכרח יגיעו לישראל.

מחירים, חבילות ושיתופים

השירות יוצע בשתי חבילות: סטנדרטית ב-49.90 שקלים לחודש (שני מכשירים, HD, 30 הורדות), ופרימיום ב-64.90 שקלים (ארבעה מכשירים, 4K, Dolby Atmos, 100 הורדות). תוספת ספורט עם פרסומות תעלה 20 שקלים.

הצל של עסקת נטפליקס

למרות ההתרגשות, רכישת וורנר על ידי נטפליקס מעוררת שאלות. בשלב זה, אין השפעה על זמינות התכנים, אך על פי הערכות עולה אפשרות ל"באנדל" משותף או שילוב ספריות בעתיד, תוך התמודדות עם אתגרים רגולטוריים.

הגעת HBO Max מסמנת תקופה חדשה לצופים הישראליים, עם גישה בלתי מוגבלת להיסטוריה הוליוודית.