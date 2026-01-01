לאחר שהמפכ"ל דרש השלמות חקירה בפרשת הפצ"רית – מכה נוספת לאלופה לשעבר בפרשת שדה תימן

‏לאחר הוראת המפכ״ל לבצע השלמות חקירה, המשטרה האריכה כעת (חמישי) את התנאים המגבילים של הפצ״רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי.

כזכור, בציבור זעמו על כך שהחקירה הסתיימה מבלי שהיועמ"שית נחקרה בעניין הדלפת הסרטון והטיוח. על פי הדיווח, אחד מהדברים שהוביל לכך, הוא הלחץ הפומבי וההצהרות של בן גביר על מעורבות היועמ"שית ודרישות מהקואליציה לחקור אותה באזהרה.

בנוסף, למרות שחקירת הפצ"רית הסתיימה, המפכ"ל טרם פרסם את תוצאותיה.