לאחר הוראת המפכ״ל לבצע השלמות חקירה, המשטרה האריכה כעת (חמישי) את התנאים המגבילים של הפצ״רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי.
כזכור, בציבור זעמו על כך שהחקירה הסתיימה מבלי שהיועמ"שית נחקרה בעניין הדלפת הסרטון והטיוח. על פי הדיווח, אחד מהדברים שהוביל לכך, הוא הלחץ הפומבי וההצהרות של בן גביר על מעורבות היועמ"שית ודרישות מהקואליציה לחקור אותה באזהרה.
בנוסף, למרות שחקירת הפצ"רית הסתיימה, המפכ"ל טרם פרסם את תוצאותיה.
הכול חרטה אחד גדול המדינה באבדון בית המשפט מושחת המשטרה בעקבותיה בזכות היועמשית חבל
