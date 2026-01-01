רס״ן ט׳ שראה תזוזות בחמאס בלילה ה-6 באוקטובר, משחזר את הסימנים החריגים ואת ההחלטה בקרב הבכירים שלא לפעול שכן נראה שמדובר בתרגיל

הציבור בישראל מודע כבר היטב לכך שקודם ה-7 באוקטובר היו רבים בצבא שהתריעו בפניי תרחישים חריגים בארגון הטרור חמאס, התצפיתניות שהתריעו ולוחמים נוספים. הבוקר (חמישי) בראיון בווינט, משחזר רס״ן ט׳ (26), שמפעיל כטב״מ מסוג זיק בחיל האוויר בבסיס פלמחים, את מה שהתרחש באותו לילה גורלי ב-6 באוקטובר.

לדבריו, "זו הייתה משמרת סטנדרטית, מ-02:00 בלילה עד ל-06:00 בבוקר, בזירת לבנון. בשעה 04:00 הבינו שמשהו קורה בעזה, אז הופניתי לזירה הדרומית. ראינו דברים זזים ומתרחשים סביב 05:00, אבל רק על הנקודה שהכטמ"ם סרק בעיר עזה. בסוף זו ראיית קשית, אתה רואה כמה עשרות מטרים על עשרות מטרים, למשימה איסופית מסוימת שקיבלתי.

אי אפשר כך לחבר תמונה גדולה. אז ראיתי תזוזות בעמדות החירום של חמאס, אבל לא ידענו לחבר את זה לתמונה גדולה של יציאה מתקרבת למתקפה הגדולה בהיסטוריה של ארגון טרור".

עוד הוא הוסיף: "דיווחתי זאת מעלה, גם כשראיתי הרבה דברים זזים, אבל מערכתית איש לא הבין שמשהו גדול קורה ברצועה. קפצנו עם הכטמ"ם מעל לכמה נכסי חירום של חמאס, לא נכסי שגרה, כמו מפקדות. ראיתי שם תנועה ערה עם אנשים שסוחבים ציוד על הקרקע וכלי רכב נוסעים – אבל למעלה התפיסה הרווחת הייתה שמדובר בעוד תרגיל, ושהם עדיין בעומק הרצועה, ולא מתקרבים לגבול.

לכל הגורמים המנוסים שראו ועודכנו על כך, גם שב"כ שהיה מולנו בקשר, זה לא נראה חריג. הדיבור היה שזה אימון של חמאס. לקראת 06:00 כבר לא זזו יותר למטה, ואז חטפנו את ההפתעה גם בקרון, כי ב-06:29 היה המטח המטורף שכוון גם אלינו. נפלו רקטות ליד הקרון שלנו והוא ממש רעד. זו הייתה הפתעה מצבית".