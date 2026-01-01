שנה חדשה, בשורות חדשות: לקראת תחרות האירוויזיון שתקרבת אלינו בצעדי ענק, נקבע תאריך גמר התוכנית "הכוכב הבא", בה ייבחר הנציג או הנציגה שייסעו לווינה בשם ישראל

תחרות האירוויזיון 2026, שתתקיים בווינה שבאוסטריה, מתקרבת בצעדי ענק, וישראל נערכת לבחור את הנציג שייצג אותנו על הבמה האירופית. התוכנית "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" בקשת 12, בהנחיית אסי עזר ורותם סלע, נמצאת בעיצומה ומספקת רגעי שיא מוזיקליים מרגשים. עכשיו גם נחשף התאריך בו ייבחר הנציג שלנו, בשידור הגמר הגדול של התוכנית.

על פי פרסום של "ישראל בידור", פרק הגמר הגדול של העונה ישודר בשידור חי ב-20 בינואר 2026. זהו אירוע שיא שיסיים את המירוץ האינטנסיבי, שבו ייבחר הזמר או הזמרת שיישאו את דגל ישראל באירוויזיון.

עוד פחות משלושה שבועות בלבד מפרידות אותנו מהגמר המיוחל, שצפוי להיות עמוס בהפתעות, ביצועים מרגשים והצבעות קהל דרמטיות.

בינתיים, העונה הנוכחית כבר סיפקה כמה מתמודדים בולטים שכובשים את הבמה ואת לב הקהל. בין הפייבוריטים ניתן למנות את נועם בתן עם הקול העוצמתי והביצועים המדויקים שלו, גל דה פז שמביאה ביצועים ווקאליים חזקים, אלונה ארז הצעירה והמוכשרת, דורין אור עם הנוכחות המיוחדת, ושירה זלוף עם השירים המקוריים שלה.

הסיכויים שלהם להגיע לגמר ולזכות בכרטיס לווינה נראים גבוהים מאוד, והתחרות ביניהם ואחרים צפויה להיות צמודה מתמיד.

מי יהיה הכוכב הבא שייצג אותנו? נותר רק לחכות לגמר ולראות!