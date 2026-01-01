רכבת ישראל מעדכנת כי ביום שישי, ה-16 בינואר 2026, יחולו שינויים זמניים ומשמעותיים בתנועת הרכבות בקו החוף ובקו הנגב המערבי. השינויים נובעים מעבודות תחזוקה בטיחותיות ושדרוג תשתיות המסילה באזור בנימינה ובאזור שדרות, אשר הוגדרו על ידי הרכבת כעבודות חיוניות ומצילות חיים לשיפור השירות ובטיחות הנסיעה.
במהלך יום העבודות תופסק זמנית תנועת הרכבות בין תחנות בנימינה וחיפה חוף הכרמל, מה שלא יאפשר נסיעה רציפה בקו תל אביב-חיפה. רכבות בקו נתב"ג-נהריה, כולל רכבות הלילה שבין חמישי לשישי, וכן הרכבות בקו באר שבע מרכז-נהריה, תופעלנה במתכונת מפוצלת בין נתב"ג או באר שבע לבנימינה, ובין חיפה חוף הכרמל לנהריה. כמו כן, הרכבות בקו עתלית-בית שאן יתחילו ויסיימו את נסיעתן בתחנת חוף הכרמל ולא יעצרו בתחנת עתלית, שתהיה סגורה לשירות.
גם באזור הדרום יורגשו שינויים משמעותיים כאשר תופסק תנועת הרכבות בין תחנות אשקלון ואופקים. הרכבות בקו אופקים-הרצליה יתחילו ויסיימו את מסלולן בתחנת אשקלון, ותחנות שדרות ונתיבות תיסגרנה זמנית לשירות ביום זה. כדי להקל על הנוסעים, רכבת ישראל תפעיל מערך היסעים ללא עלות בקטעים המושבתים.
תנועת הרכבות צפויה לחזור לסדרה במוצאי השבת, ה-17 בינואר 2026, עם חידוש השירות. ברכבת ממליצים לציבור הנוסעים להתעדכן בפרטים המלאים באתר האינטרנט, ביישומון, במוקד השירות הטלפוני או בערוץ הוואטסאפ הרשמי.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים