הלילה ב-31 בדצמבר 2025 נסגרו ערוצי המוזיקה של MTV בארץ ובעולם. הערוץ עלה לראשונה לאוויר בתאריך ה-1 באוגוסט 1981, ומסיים את פעילותו לאחר שנים רבות, בהן גם היה נחשב לאחד הנצפים בטלוויזיה. כל הפרטים

בשנות ה-90 ובתחילת שנות האלפיים היה ערוץ המוזיקה של MTV נחשב לאחד מהנצפים בטלוויזיה, וסביבו נוצרה תרבות שלמה של פופ. עדן הראל, שכיום מגישה בערוץ 14, הייתה המנחה הישראלית הראשונה של MTV באירופה בשנות ה-90, ועד שנת 2000 חייתה הראל בבריטניה והנחתה בערוץ את המצעד האירופי.

כוכבי פופ גדולים משנות ה-90 וה-2000 התגלו לראשונה בערוץ MTV, אך ככל שעברו השנים תעשיית המוזיקה השתנתה ואמנים רבים החלו להשתמש ברשתות החברתיות כפלטפורמה לפרסום הקליפים והיצירות המוזיקליות שלהן, והשאירו את MTV מאחור, מה שהוביל בסופו של דבר גם לסגירתו הסופית של MTV הלילה (בין רביעי לחמישי).

בשנים האחרונות גם כוכבי פופ בישראל כמו נועה קירל וסטטיק ובן אל כיכבו בערוץ MTV הישראלי. נועה קירל זכתה בפרסים רבים מטעם MTV כאשר ייצגה את ישראל בטקסי MTV אירופה.

הקליפ הראשון שפתח את שידוריו של הערוץ היה של להקת הבאגלז – "Video Killed The Radio Star" (הוידאו הרג את כוכב הרדיו). הוא גם השיר והקליפ איתו סיים הערוץ את שידוריו. באופן אירוני, דווקא הרדיו בשנת 2026 חי ובועט, וערוץ המוזיקה – הוא זה שנאלץ לסגור את שידוריו.