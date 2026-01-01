מפלס הכנרת ממשיך את מגמת העלייה שלו מסוף השבוע האחרון, וביממה האחרונה הוא רשם עלייה נוספת של עוד 0.5 ס"מ. בימים הקרובים צפויה עלייה נוספת

לפני חלקה השני של הסערה שצפויה לחזור אלינו בצהריים, רשות המים מעדכנת כי מפלס הכנרת עלה בעוד חצי ס"מ ביממה האחרונה, וממשיך את מגמת העלייה שלו מסוף השבוע שעבר.

על פי נתוני המדידה של רשות המים, מפלס הכנרת עומד כעת על -213.38 ס"מ. עוד עולה מהנתונים כי המפלס רחוק 4.58 מטר מהקו האדום העליון, ן-0.38 מטר מהקו האדום התחתון.

בנוסף הספיקה בירדן עומדת על 6.0 מ"ק/שניה מה שצפוי לגרום לעלייה נוספת במפלס בימים הקרובים.