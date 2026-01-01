הנתונים השנתיים חושפים זינוק של 31% במספר המבקרים לעומת אשתקד, והמשך מגמה שבה הוכפל מספר העולים בתוך עשור. במקביל נרשמה החמרה באכיפה: מספר המורחקים מההר הוכפל. עמותת "בידינו": "שינוי היסטורי, אך המעצרים הם תמרור אזהרה"

שנת 2025 מסתיימת עם נתון חסר תקדים בהיסטוריה של העליות להר הבית: על פי סיכום הנתונים השנתי, 76,448 יהודים פקדו את ההר במהלך השנה החולפת. מדובר בעלייה דרמטית של כ-31% בהשוואה לשנת 2024, והמשך ישיר למגמת הגידול החדה שנרשמת באתר המקודש בעשור האחרון.

ניתוח הנתונים בראייה רב-שנתית מלמד על השינוי הדרמטי בהרגלי העלייה להר. לשם השוואה, בשנת 2015 עמד מספר העולים על כ-10,700 בלבד. בחלוף עשור, המספר זינק בעשרות אלפים, כאשר הגידול נשמר בעקביות מדי שנה, למעט ירידה נקודתית בשנת 2020 שנבעה ממגבלות מגפת הקורונה.

אולם לצד המספרים המעודדים מבחינת ארגוני המקדש, הדו"ח חושף גם צד נוסף של המציאות בהר: עלייה משמעותית בהיקף האכיפה המשטרתית נגד יהודים. בשנת 2025 נשבר שיא במספר ההרחקות המינהליות, כאשר 202 יהודים הורחקו מההר בעקבות תפילה או חשד לתפילה במתחם. נתון זה מהווה כמעט הכפלה של מספר המורחקים בשנת 2024 (109), וזינוק חד לעומת השנים 2023 ו-2022, אז עמד המספר על 85 ו-52 בהתאמה.

גם בגזרת העיכובים והמעצרים המספרים נותרו גבוהים. במהלך השנה החולפת עוכבו או נעצרו 468 יהודים בהר, נתון דומה לשיא שנרשם בשנת 2024 (497) וגבוה משמעותית משנת 2023 (317). מרבית המקרים, כך עולה מהנתונים, קשורים לבקשות של עולים לקיים חופש פולחן דתי באופן שקט, אשר נתקלות בסירוב ואכיפה מצד המשטרה.

עקיבא אריאל, ממלא מקום מנכ"ל וראש צוות קשרי הציבור בעמותת "בידינו למען הר הבית", התייחס לנתונים ואמר כי המספרים משקפים מציאות חדשה: "כמעט 80 אלף יהודים שעלו להר הבית בשנה אחת הם ביטוי לשינוי היסטורי. עם ישראל חוזר להר הבית בפועל".

עם זאת, אריאל מתח ביקורת על מדיניות המשטרה: "לצד העלייה המבורכת, ריבוי ההרחקות והמעצרים הוא תמרור אזהרה חמור. מדינת ישראל חייבת להפסיק לפגוע בזכויות יסוד, להבטיח חופש פולחן מלא ולהכיר רשמית בהר הבית כמקום הקדוש ביותר לעם היהודי".