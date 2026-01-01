בעקבות דבריו של המפכ"ל לשעבר, רוני אלשיך, לפיהם איתמר בן גביר אמר כי לא אכפת לו שנהרגים ערבים, בן גביר הודיע הבוקר כי יגיש נגדו התראה לפני תביעה

השר לבטחון לאומי, איתמר בן גביר, תוקף את מפכ"ל המשטרה לשעבר, רוני אלשיך, בעקבות דבריו של האחרון לפיהם בן גביר אמר כי לא אכפת לו שנהרגים ערבים.

כזכור, בתחילת השבוע אמר אלשיך: "קצין משטרה בכיר אומר לי שבדיון עם קצינים השר אומר 'מה אכפת לי? שיהרגו אחד את השני'". המראיין שאל אותו: "קצין משטרה אומר לך שהשר בן גביר אומר – 'מה אכפת לי שהערבים יהרגו אחד את השני?'". אלשיך השיב: "ודאי".

בעקבות כך בן גביר הודיע הבוקר כי הוא יגיש תביעת דיבה נגדו. בראיון לרדיו 103FM אמר בן גביר: "הוא יקבל מכתב התראה לפני דיבה על הדבר הזה, הוא שקרן. אני בחיים לא ירצה שיהרגו ערבי. אני אתבע אותו על השקר הזה".

"כשאלשיך היה מפכ"ל משפחות הפשע חגגו, מאיפה 400 אלף נשקים? זה התחיל אצל בן גביר?", תקף.