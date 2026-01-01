השר לבטחון לאומי, איתמר בן גביר, תוקף את מפכ"ל המשטרה לשעבר, רוני אלשיך, בעקבות דבריו של האחרון לפיהם בן גביר אמר כי לא אכפת לו שנהרגים ערבים.
כזכור, בתחילת השבוע אמר אלשיך: "קצין משטרה בכיר אומר לי שבדיון עם קצינים השר אומר 'מה אכפת לי? שיהרגו אחד את השני'". המראיין שאל אותו: "קצין משטרה אומר לך שהשר בן גביר אומר – 'מה אכפת לי שהערבים יהרגו אחד את השני?'". אלשיך השיב: "ודאי".
בעקבות כך בן גביר הודיע הבוקר כי הוא יגיש תביעת דיבה נגדו. בראיון לרדיו 103FM אמר בן גביר: "הוא יקבל מכתב התראה לפני דיבה על הדבר הזה, הוא שקרן. אני בחיים לא ירצה שיהרגו ערבי. אני אתבע אותו על השקר הזה".
"כשאלשיך היה מפכ"ל משפחות הפשע חגגו, מאיפה 400 אלף נשקים? זה התחיל אצל בן גביר?", תקף.
א
אלשייך, המאפיונר המושחת העניק לגנץ 50 במימד החמישי מיליון שקל עבור "מוצר" לא גמור ללא כל מכרז , ועוד מיליונים כ"פיילוט" שמעולם לא התבצע! ואיסמן, יד ימינה של היועמשית, סגר...
אלשייך, המאפיונר המושחת העניק לגנץ 50 במימד החמישי מיליון שקל עבור "מוצר" לא גמור ללא כל מכרז , ועוד מיליונים כ"פיילוט" שמעולם לא התבצע! ואיסמן, יד ימינה של היועמשית, סגר לגנץ את התיק ימים ספורים לפני ה"הידברות" על חוק צמצום עילת הסבירות, כשוחד לגנץ עבור חיסול החוק!!המשך 10:10 01.01.2026
א
אלשיך, מתופרי משפט נתניהו, משפט שכצפוי התרסק עם ה"שוחד" שהשופטים עצמם ביטלו עוד בתחילתו, משפט שהינו ניסיון הפיכה שלפי החוק הוא ב ...
אלשיך, מתופרי משפט נתניהו, משפט שכצפוי התרסק עם ה"שוחד" שהשופטים עצמם ביטלו עוד בתחילתו, משפט שהינו ניסיון הפיכה שלפי החוק הוא ב ג י ד ה עם עונש של עשרות שנים בכלא!!המשך 10:06 01.01.2026
א
ב2022 חשף העיתונאי תומר גנון, שאלשייך, באישור היועמשית, השתמש בניגוד לחוק בתוכנת פגסוס נגד אלפי אזרחים תמימים או עם עבירות קלות בלבד, כולל נגד עד המדינה פילבר במשפט התפור של...
ב2022 חשף העיתונאי תומר גנון, שאלשייך, באישור היועמשית, השתמש בניגוד לחוק בתוכנת פגסוס נגד אלפי אזרחים תמימים או עם עבירות קלות בלבד, כולל נגד עד המדינה פילבר במשפט התפור של נתניהו שהשופטים ביטלו את תיק ה"שוחד" שכלל את פילבר!ובגץ והיועמשית כבר דחו עשרות פעמים כל דיון בנושא!המשך 10:22 01.01.2026
א
א
