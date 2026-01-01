חבר הכנסת לשעבר, מיכאל בן ארי, מצהיר כי קיים סיכוי גדול שהוא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת במסגרת אחת המפלגות הקיימות.
בראיון לערוץ i24NEWS אמר בן ארי: "הפסילה שלי כבר לא קיימת. היא הייתה אך ורק לכנסת ה-21. עכשיו מותר לי להתמודד".
יש סבירות גבוהה, יכול מאוד להיות. הדברים נבדקים כרגע. אני אומר בצורה מאוד ברורה: יכול מאות להיות ששבחירות הקרובות אני אהיה מועמד באחת הרשימות לכנסת".
בן ארי תקף את מערכת המשפט ואמר: "צריך לתת תשובה לדורסנים האלה, ולסותמי הפיות הפאשיסטים".
