המשרד קבע כי הם פעלו בניגוד למתווה האסדרה כאשר סיפקו שירותים באזורי תמרוץ שיועדו לחברות קטנות, באופן שפגע בתחרות ובכדאיות הכלכלית של הזוכים במכרזי הסיבים

משרד התקשורת הודיע היום (חמישי) על הטלת עיצום כספי בסך של כ־8 מיליון ש״ח על חברת בזק, בעקבות הפרה מהותית של הוראות החוק ומתווה האסדרה לפריסת רשתות תקשורת מתקדמות, שלדברי המשרד פגעה בתחרות בענף.

העיצום הוטל לאחר שנמצא כי בזק פרסה רשת מתקדמת וסיפקה שירותי תקשורת באזורים שהוגדרו כ״אזורי תמרוץ״. אזורים אלה יועדו במקור לחברות אחרות, לאחר שבזק בחרה שלא לפרוס בהם תשתיות, במטרה לעודד כניסה של שחקנים קטנים לשוק ולחזק את התחרות.

במשרד התקשורת מציינים כי מתווה הסיבים ומכרזי התמרוץ הם הכלים המרכזיים שבאמצעותם פועל המשרד לתיקון כשלי שוק ולצמצום פערים דיגיטליים, בעיקר באזורי הפריפריה. בימים אלה מפרסם המשרד את מכרז התמרוץ השלישי, שאמור להיות גם האחרון במסגרת זו.

על פי מתווה האסדרה, נאסר על בזק, כחברה דומיננטית בשוק, לפעול באזורי התמרוץ למשך חמש שנים ממועד קביעת חובת הפריסה לזוכים במכרזים. במשרד מסבירים כי הפרת הוראה זו פוגעת בכדאיות הכלכלית של החברות הזוכות, מקנה לבזק יתרון תחרותי בלתי הוגן כשחקן ראשון באזורים הללו, ומערערת את יכולת החברות הקטנות לעמוד בהתחייבויותיהן.

עוד נמסר כי כניסת בזק לאזורי התמרוץ בניגוד לכללי האסדרה עלולה לשדר מסר מרתיע לשחקנים קטנים, לפגוע בתחרות ולהקטין את מגוון אפשרויות הבחירה העומדות בפני הצרכנים.

מתווה האסדרה נועד לקדם את המעבר מרשתות נחושת לרשתות סיבים אופטיים בכל רחבי המדינה, תוך יצירת תנאים של תחרות והזדמנויות שוות לכלל השחקנים בשוק התקשורת.

על פי הודעת המשרד, בזק נדרשת לשלם את מלוא סכום העיצום בתוך 30 ימים.