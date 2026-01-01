‏היועמ"ש ושופט העליון לשעבר מני מזוז, התייחס הבוקר (חמישי) לסערה סביב יצחק עמית, ואמר: "זה מצב בלתי מתקבל על הדעת ששרים בממשלה, כאחרוני העבריינים, משתלחים בנשיא בית המשפט העליון כולל באיומים אלימים. זה הולך לקראת התנגשות".

עוד אמר: "מעולם לא הייתה ממשלה שעשתה כל העולה על רוחה תוך זלזול מופגן ומוצהר בחוק ובכללי מנהל תקין".

נזכיר כי נשיאי ושופטי העליון בדימוס פרסמו אמש קול קורא בעקבות שכולל תמיכה בנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בעקבות דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגדו.

על המכתב חתמו, בין היתר, נשיאי העליון לשעבר אהרן ברק, דורית בייניש ואסתר חיות: "אנו, שופטים ונשיאים בדימוס של ערכאות המשפט בישראל, מביעים בזה את דאגתנו העמוקה נוכח מערכת השיסוי, האלימות המילולית, ודברי הבלע וההשפלה המושמעים מזה זמן כלפי שופטי ישראל והעומד בראשם הנשיא יצחק עמית.

מתקפות הרסניות אלה, שהן חסרות כל צידוק, מצד נבחרי ציבור ושרי ממשלה, הפכו חזיון יומיומי של טירוף מערכות נטול-רסן, המאיים על התשתית הדמוקרטית של המדינה. מתקפות אלה חצו קו אדום כאשר מדברי שר בממשלה משתמעת הסתה למעשי אלימות של ממש כנגד הנשיא עמית. לדברים השלכה על מערכת המשפט כולה.