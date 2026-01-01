היועמ"ש ושופט העליון לשעבר מני מזוז, התייחס הבוקר (חמישי) לסערה סביב יצחק עמית, ואמר: "זה מצב בלתי מתקבל על הדעת ששרים בממשלה, כאחרוני העבריינים, משתלחים בנשיא בית המשפט העליון כולל באיומים אלימים. זה הולך לקראת התנגשות".
עוד אמר: "מעולם לא הייתה ממשלה שעשתה כל העולה על רוחה תוך זלזול מופגן ומוצהר בחוק ובכללי מנהל תקין".
נזכיר כי נשיאי ושופטי העליון בדימוס פרסמו אמש קול קורא בעקבות שכולל תמיכה בנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בעקבות דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגדו.
על המכתב חתמו, בין היתר, נשיאי העליון לשעבר אהרן ברק, דורית בייניש ואסתר חיות: "אנו, שופטים ונשיאים בדימוס של ערכאות המשפט בישראל, מביעים בזה את דאגתנו העמוקה נוכח מערכת השיסוי, האלימות המילולית, ודברי הבלע וההשפלה המושמעים מזה זמן כלפי שופטי ישראל והעומד בראשם הנשיא יצחק עמית.
מתקפות הרסניות אלה, שהן חסרות כל צידוק, מצד נבחרי ציבור ושרי ממשלה, הפכו חזיון יומיומי של טירוף מערכות נטול-רסן, המאיים על התשתית הדמוקרטית של המדינה. מתקפות אלה חצו קו אדום כאשר מדברי שר בממשלה משתמעת הסתה למעשי אלימות של ממש כנגד הנשיא עמית. לדברים השלכה על מערכת המשפט כולה.
מה דעתך בנושא?
מיקי
נו יופי, עוד שמאלן פרוגרסיבי נאור ומשובט. מה עוד לצפות ממנו?09:42 01.01.2026
חיים
נתיבות מתביישת בך09:41 01.01.2026
מוטי הקרייתי
"טול קורה מבין עיניך" בבוא העת נחשוף את העבריינות שלך !09:41 01.01.2026
שירה פרידמן
מני מזוז פושע, רשע, ומקומו בכלא עד סוף ימיו.09:40 01.01.2026
גל
אוי לנו שאלו שופטינו09:49 01.01.2026
עראק למה משתלח ?
תגידו כבר יורה בשרים. יותר אטרקטיבי. האמת הגלויה לעין לפעמים קשה, נכון. תתאמצו. ממשלת הביזיון והשחיתות לדיראון עולם09:56 01.01.2026
א
מזוז, פשיסט, פוסט ציוני ומגן "זכויות" הטרור הפלסטיני - מתנגד להריסת בתי מחבלים, וקבע שששירות בתי הסוהר צריך לתתת חופשות רגילות למחבלים!09:56 01.01.2026
א
ריקבון המאפייה-היועמשית הפשיסטית מינתה ללא כל סמכות ובאופן בלתי חוקי את מזוז ליו"ר הוועדה למינוי בכירים,לבקשת לפיד, למרות שהיתה זו ממשלת מעבר!המינוי ל 8 שנים כדי לכפות את רצונה על הממשלות הבאות!היועמשית הרקובה אישרה את מינויו של מזוז ,למרות שציינה אותו בתור ממליץ כאשר הייתה מועמדת לתפקיד היועמשית!המשך 09:52 01.01.2026
