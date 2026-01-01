תת אלוף עמית סער, מי ששימש כראש חטיבת המחקר באגף המודיעין עד לפני חודשים ספורים, הלך לעולמו בגיל 48 לאחר מאבק במחלה קשה. סער שירת בצה"ל במשך כ-28 שנים ומילא שורה של תפקידי מפתח במערך המודיעין הישראלי.

סער התגייס לצה"ל בשנת 1996 ושירת לאורך כל שירותו באגף המודיעין. בין היתר כיהן כראש הזירה הפלסטינית בחטיבת המחקר, קצין המודיעין של אוגדת עזה ועוזר ראש אמ"ן להערכה. באוקטובר 2020 מונה לתפקיד ראש חטיבת המחקר, האחראית על גיבוש הערכת המודיעין הלאומית של מדינת ישראל.

במהלך כהונתו הוביל סער את החטיבה במבצע "שומר החומות" ובאירועים ביטחוניים נוספים. לאחר מתקפת השבעה באוקטובר 2023, קיבל סער אחריות על חלקו של המודיעין במחדל והודיע על כוונתו לפרוש מהשירות עם סיום התחקירים המבצעיים.

במרץ 2024, בעודו מכהן בתפקיד, אובחן סער כחולה במחלה ממאירה. בעקבות המצב הרפואי הוקדמה פרישתו מהתפקיד ומהצבא. הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים.