לאחר שיו"ר איגוד השופטים תקף את יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה, שר התרבות והספורט מיקי זוהר קרא לפטרו: "התבטאות מכוערת וחצופה"

לאחר שיו"ר איגוד השופטים תקף אמש (רביעי) את יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה, שר התרבות והספורט מיקי זוהר קרא לפטרו: "התבטאות מכוערת וחצופה".

דבריו המלאים: "לא ניתן לקבל התבטאות מכוערת וחצופה כזו מאדם המכהן כיו״ר איגוד השופטים של ההתאחדות לכדורגל בישראל. פניתי ליו״ר ההתאחדות שינו זוארץ ודרשתי להבהיר כי אין מקום לפוליטיקה בספורט ושגיורא ענבר צריך להיות מפוטר מיידית מתפקידו".

עוד באותו נושא צעקות ושריקות מחוץ לטקס פרסי הקולנוע: "מיקי בוא לפה" 19:11 | אפרת קרסנר 6 0 😀 👏

גיורא ענבר יו"ר איגוד השופטים התראיין אתמול חדשות 12. במהלך התוכנית הוא כינה את יאיר נתניהו "ילדז" (ראשי תיבות של "ילד ז*ן"). ענבר מכהן בתפקיד יו"ר האיגוד בשנת 2021.

לא ניתן לקבל התבטאות מכוערת וחצופה כזו מאדם המכהן כיו״ר איגוד השופטים של ההתאחדות לכדורגל בישראל.

פניתי ליו״ר ההתאחדות שינו זוארץ ודרשתי להבהיר כי אין מקום לפוליטיקה בספורט ושגיורא ענבר צריך להיות מפוטר מיידית מתפקידו. https://t.co/mhFeNsr4NC — Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) January 1, 2026

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ הגיב: "שר התרבות והספורט מיקי זוהר הפנה את תשומת לבי לראיון של יו"ר איגוד השופטים גיורא ענבר, בו התבטא באופן שאינו הולם, מבחינת שפה ותוכן, גם בעיני, את תפקידו הציבורי, נטול הפניות, כיו"ר איגוד השופטים. שוחחתי עם תא"ל במיל' גיורא ענבר, מי שעשה שנים רבות מחייו כלוחם עז נפש, ועדיין עושה, למען מדינת ישראל וכלל אזרחיה, והבהרתי לו כי התבטאויות בסגנון הזה לא יהיו חלק מבעלי תפקיד בהתאחדות לכדורגל ובאיגוד השופטים. גיורא, שיודע היטב להבחין בין עמדותיו בנושאים ציבוריים לבין תפקידו כיו"ר איגוד השופטים, הבהיר כי הדבר לא יישנה".