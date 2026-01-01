רא"ל (מיל') גדי איזנקוט ('ישר') ולשעבר הרמטכ"ל, התראיין היום (חמישי) ברדיו 103fm והתייחס לדיבורים של נתניהו וטראמפ להתקדם לשלב ב' בעזה.
בדבריו הוא אמר: "מטרת העל של השמדת חמאס לא הושגה. להתקדם לשלב ב' יהיה שגיאה חמורה. הקווים האדומים – פירוק הזרוע הצבאית של חמאס, דרישה לפירוז הרצועה ומניעת כל כניסה של כוח טורקי ומאמצים אמיתיים להשבתו של רן גואילי בהקדם לקבר ישראל".
בנוסף הוא תקף את השר בן גביר: "אחרי 3 שנים הוא יורד דרומה, מרכז כוחות בכניסה לתראבין, עושה סרטי טיקטוק ומקבל מחמאות מחלק מהעיתונאים. זו פשוט בדיחה. במבחן התוצאה זה כישלון מוחלט. השר הזה, שלעג לעומר בר לב שהביא להישג בהורדת הפשיעה, נכשל כישלון חרוץ".
מה דעתך בנושא?
א
איזנקוט מגיב לפרסומי תקשורת השמאל...09:28 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
מאז עזיבת גנץ ואייזנקוט את הקבינט - נתניהו החזיר את כוח ההרתעה - מול חמאס,מול חיזבאללה ומול איראן!09:50 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
בקבינט, גנץ ו איזנקוט,יחד עם הלוי - הת נ ג דו להפסקת הסיוע לעזה, כשידעו שכל הסיוע הולך לחמאס!!09:49 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
איזנקוט וגנץ התנגדו לכניסה לרפיח, ולאחר שעזבו את הקבינט נתניהו הכניס את צהל לרפיח ולפילדלפי וחיסל את חמצן קיומו של חמאס ואת הנהגתו!09:48 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
t
ד מ ג ו ג ר ק ו ב! כשאיזנקוט וגנץ היו בקבינט המלחמה הנוכחית, הם התנגדו עם ביידן לתקיפת איראן לאחר מתקפת הטילים שלה!!09:47 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
איזנקוט הרקוב - דואג למדינה?? בימים אלה איזנקוט אמר שהוא רוצה להקים עוד ממשלת מעיוט עם רע"מ והמשותפת-נציגות חמאס, ועוד לאחר 7 באוקטובר!!09:46 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
איזנקוט מגיב לפרסומי תקשורת השמאל...09:28 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר