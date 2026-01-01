רא"ל (מיל') גדי איזנקוט, התייחס לדיווחים לפיהם טראמפ ונתניהו סיכמו על מעבר לשלב ב' בעזה, והזהיר: "זו תהיה שגיאה חמורה"

רא"ל (מיל') גדי איזנקוט ('ישר') ולשעבר הרמטכ"ל, התראיין היום (חמישי) ברדיו 103fm והתייחס לדיבורים של נתניהו וטראמפ להתקדם לשלב ב' בעזה.

בדבריו הוא אמר: "מטרת העל של השמדת חמאס לא הושגה. להתקדם לשלב ב' יהיה שגיאה חמורה. הקווים האדומים – פירוק הזרוע הצבאית של חמאס, דרישה לפירוז הרצועה ומניעת כל כניסה של כוח טורקי ומאמצים אמיתיים להשבתו של רן גואילי בהקדם לקבר ישראל".

בנוסף הוא תקף את השר בן גביר: "אחרי 3 שנים הוא יורד דרומה, מרכז כוחות בכניסה לתראבין, עושה סרטי טיקטוק ומקבל מחמאות מחלק מהעיתונאים. זו פשוט בדיחה. במבחן התוצאה זה כישלון מוחלט. השר הזה, שלעג לעומר בר לב שהביא להישג בהורדת הפשיעה, נכשל כישלון חרוץ".