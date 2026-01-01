איש העסקים מוריס קאהן, חתן פרס ישראל, נפטר היום בגיל 95. קאהן נולד בשנת 1930 בדרום אפריקה ועלה לישראל בשנת 1956. במהלך חייו הקים וניהל כמה מהחברות המרכזיות במשק הישראלי ופעל רבות בתחומי הפילנתרופיה והמדע.
פעילותו העסקית המרכזית החלה בהקמת חברת "דפי זהב" בשנת 1968. בהמשך היה בין מייסדי חברת אמדוקס וחברת קווליטסט. דרך קבוצת "עורק" שבבעלותו, החזיק לאורך השנים בשליטה בחברות תקשורת, ביטוח וטכנולוגיה, בהן חברת הביטוח "ישיר" וספקית האינטרנט "קווי זהב".
בתחום הציבורי, קאהן נודע כתורם המרכזי של עמותת SpaceIL והשקיע עשרות מיליוני דולרים במיזם החללית הישראלית "בראשית". בנוסף, הקים את עמותת "צלול" הפועלת להגנה על איכות הסביבה והימים בישראל, ותמך בהקמת המצפה התת-ימי באילת.
לאורך השנים תרם קאהן למוסדות רפואיים וחינוכיים, בהם המרכז הרפואי זיו בצפת, שם תמך במעבדה לחקר סרטן, ובמרכז הרפואי רמב"ם. בשנת תש"ף הוענק לו פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.
