המועצה האיזורית שדות נגב הודיעה לתושבים כי כרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, וכי הפיצוצים העזים שנשמעים מקורם בפעילות של צה"ל בעזה

בשעות הקרובות תחל פעילות של צה"ל ברצועת עזה, מה שיגרום לשמיעת פיצוצים עזים ביישובים הסמוכים לגבול. המועצה האיזורית שדות נגב הודיעה לתושבים כי כרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.

בהודעת המועצה נמסר, בין היתר: "תושבות ותושבים יקרים, במהלך השעות הקרובות צפויים להישמע רעשי פיצוצים ופעילות ארטילרית באזורנו. נבהיר כי מדובר בפעילות יזומה ומתוכננת של כוחות הביטחון, כחלק מהפעילות המבצעית ברצועת עזה, ואין שינוי בהנחיות הביטחון לתושבים".

"המועצה עומדת בקשר רציף עם גורמי הביטחון ותמשיך לעדכן ככל שיידרש", לשון ההודעה.