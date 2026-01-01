בישראל מעריכים כי המצב הקשה באיראן עשוי לגרום לממשל להורות על מתקפה על ישראל. על פי ההערכות, אחרי דבריו של נשיא ארה"ב טראמפ, איראן עשויה לצאת למתקפת מנע

בצל הדיבורים וההערכות על עימות קרוב בין ישראל לאיראן, בישראל מעריכים כי דווקא המצב הקשה באיראן והמחאות ההולכות וגוברות שם נגד הממשל, עשוי להוביל את איראן לצאת במתקפת מנע על ישראל ולשגר טילים לעורף הישראלי.

על פי הדיווח באתר 'מעריב', בניגוד לההערכות לפיהן המצב הכלכלי באיראן והמחאות נגד הממשל לא מאפשרים לאיראן לנהל עוד מערכה, בישראל דווקא מעריכים כי איראן עשויה לצאת למהלך מכריע דווקא כשהיא עם הגב לקיר וכשלכאורה אין לה מה להפסיד.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום:דובר צה"ל

בישראל מעריכים כי הדברים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השבוע ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו, הביאו להבנה באיראן כי תקיפה ישראלית היא רק עניין של זמן, וכדע למנוע אותה הם צריכים לצאת למתקפת מנע על ישראל.

בישראל עוקבים בדריכות כל העת על קצב השיקום של מערך הטילים האיראני, ומבהירים כי המספרים שפורסמו בשבועות האחרונים בתקשורת אינם מדוייקים וכי איראן רחוקה מאוד מהקו האדום אותו ישראל הציבה.