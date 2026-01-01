השר לבטחון לאומי, איתמר בן גביר, מתייחס לסערה שהתעוררה בעקבות דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ולטענות כי דבריו של סמוטריץ' מהווים קריאה לפגוע בעמית.
בראיון לכאן רשת ב', אמר בן גביר: "שאף אחד לא יעז לגעת בשערה אחת משערות ראשו. יש לנו מחלוקת קשה איתו, הוא עושה שסע וקיטוב בעם, אך מכאן ועד לפגוע חלילה".
עוד הוסיף בן גביר כי "תוקעים לנו מקלות בגלגלים. לכל ההישגים שהגעתי, הגעתי למרות היועמ"שית והמערכת המשפטית".
קרוקודיל
בשנת 1936 בברלין גרמניה הנאצית נכנס יהודי למספרה להסתפר והספר מסרב למה שואל היהודי ? כי היטלר אמר לא להפיל אף שערה מהראש היהודי08:42 01.01.2026
לולי
איזה הישגים פרט ונסבר08:36 01.01.2026
