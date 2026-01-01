רשת סוחרי אמל"ח שסיפקה נשקים לתושבי הפזורה הבדואית, נעצרה ברשותה נתפסו נשקים והוחרם כסף מזומן וזהב בשווי של 1,200,000 ש"ח

רשת סוחרי אמל"ח שסיפקה נשקים לתושבי רהט ושגב שלום, נעצרה אמש (רביעי. ברשותה נתפסו נשקים והוחרם כסף מזומן וזהב בשווי של 1,200,000 ש"ח. 14 חשודים נעצרו. החקירה עדיין בעיצומה וצפויים מעצרים ופעולות נוספות בהמשך הפרשייה.

המעצר הדרמטי הגיע לאחר שבמהלך השנה האחרונה ניהלה המשטרה חקירה סמויה, תשתית רחבה לסחר באמצעי לחימה לא חוקיים. החקירה הובילה לחשיפת רשת הסוחרים שפעלה באופן שיטתי לאורך הגזרה. החשודים העבירו אמצעי לחימה מיהודה ושומרון לפזורה הבדואית בנגב שהשתמשה בו לסכסוכים אלימים ופעילות פלילית חמורה.

במהלך השנה בוצעו 4 יירוטי אמל"ל מתוכננים בצירים מרכזיים ובמחסום מיתר. במהלך הפעילויות נעצרו על ידי כוחות צה״ל מספר חשודים ונתפסו שני רובי M-16, אקדח, מחסניות, תחמושת רבה וכסף מזומן. בשיתוף שב״כ הופללו שני אחים, סוחרי אמל״ח מרכזיים, אשר הועברו למעצר מינהלי. בחיפושים בביתם נתפסו מטענים, תחמושת, ציוד צה״לי רב ומאות אלפי שקלים.



אתמול, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו השוטרים וכוחות צה"ל מחטיבת יהודה על יעדים בכפר דיר צאמת. במסגרת הפעילות עצרו כוחות צה״ל 6 חשודים מרכזיים המעורבים ברשת הסחר ונתפסו אלפי כדורים מסוגים שונים. בנוסף, נתפסו זהב וכסף מזומן בשווי כולל של כ-1.2 מיליון ש״ח, אשר יחולטו במסגרת ההליך המשפטי.

סה"כ במסגרת הפרשייה עצרו כוחות צה"ל 5 תושבי הדרום מהיישובים רהט ושגב שלום, לצד 9 פלסטינים תושבי דיר סאמר, חברון ובית עווא. כמו כן נתפסו שני נשקים צה״ליים (רובה M-16 ורובה “ארד”), אקדח, תחמושת רבה ובוצעו שתי הפללות מרכזיות נגד סוחרי אמל״ח מהמשטרה נמסר "משטרת מחוז ש"י תמשיך לפעול בנחישות, ביצירתיות ובשיתוף כלל גורמי הביטחון נגד סוחרי הנשק והזליגה לשטחי ישראל, במטרה להבטיח את ביטחון התושבים ולמנוע פגיעה בחיי אדם".