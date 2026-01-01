לקראת הסערה שתגיע לאזורינו בשעות הצהריים, השירות המטאורולוגי מפרסם אזהרת משקעים "אדומה", ומבהיר כי קיים צפי ממשי לשיבושים

על פי הודעת השירות "אזהרת משקעים "אדומה" לאיזור גוש דן והשרון, משעות הבוקר ועד שעות הצהריים לפחות". בישורת מבהירים כי "עשרות מ"מ של גשם צפויים באזורים אלה במספר שעות קטן כאשר בחלק מהאזורים ירדו מעל 50 מ"מ ב-3-6 שעות בלבד. קיים צפי להצפות ושיבושים בערים באזור השרון, גוש דן והחוף המרכזי".

עוד נכתב כי "משעות הצהריים ובמהלך הערב של חמישי ידרים הגשם לחוף הדרומי, לנגב המערבי והצפוני ואף למדבר יהודה וישנו צפי לשיטפונות באזורים אלה עד ליום שישי".